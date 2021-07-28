Народные приметы 29 июля - кого сегодня считают счастливчиком

Афиногенов день считали началом жатвы. Фото: pixabay.com

В народе 29 июля отмечают Афиногенов день или зажинки. С этого дня жара постепенно уменьшается. Дни еще теплые, а ночи становятся прохладнее. В народе говорили: "На Афиногена птицы замолкают, а ночи охладевают".

В древности верили, что 29 июля по лесу ходит звезда и подбирает птичьи перья, поэтому в лес не ходили, боясь потревожить. Еще нельзя было рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом.

Также Афиногенов день считали началом жатвы: "Первый колосок Афиногена, последний Илье на бороду". Первый сжатый сноп крестьяне называли именинником. Его украшали лентами, с песнями несли домой и ставили в угол под иконы. Соломой с именинного снопа кормили больную скотину, а осенью с него начинали молотьбу.

Жнеца, который во время уборки хлеба находил колос с наибольшим количеством зерен, считали счастливчиком.

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Народные приметы на 29 июля

Дождливый день - урожай будет хорошим.

Густой туман - грибной год будет.

Полевые мыши едят посевы - будет длинная и морозная зима.

Ботва у моркови поникло - будет дождь.

Идет дождь - жди хорошего урожая хлеба.

29 июля верующие чтят память православного монаха, украинского писателя-полемиста Иоанна Вишенского. При жизни монах написал немало церковных работ. В произведениях много внимания посвящал жизни низших слоев общества, в частности крестьянства. Остро критиковал весь тогдашний церковный и светский строй, требовал простоты древнехристианского братства. Стиль Вышинского был особенный для подобных работ. Писал простым, живым народным языком.