Народные приметы 28 мая - какую одежду носить, чтобы навлечь счастье

По народному календарю 28 мая отмечают Пахома Теплого в честь православного святого преподобного Пахомия Великого. Иначе его называют Травником, Бокогрием.
Считают, что именно с сегодняшнего дня начинаются действительно теплые летние дни. Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с традициями праздника.
На Пахома Теплого пытались посеять остатки пшеницы. При этом другие растения сажать не желательно, особенно в полдень. По примете, пропадут.
Чтобы привлечь к своей жизни счастье, девушкам на Пахома нужно надевать красные сарафаны. Также сегодня нельзя смотреть на свое отражение в воде.
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Приметы на 28 мая
Пришел Пахом - запахло теплом.
На Пахома тепло - все лето теплое.
Если на Пахома восход солнца багряный - к грозному лету с пожарами.
Дождь и ветер говорят о том, что непогода скоро прекратится.
В небе после дождя видно радугу - непогода больше не вернется.
Западный ветер под низкими облаками - пора сеять яровую пшеницу.
28 мая особенное для Дмитриев и Анастасий. Сегодня они отмечают День Ангела. Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен и выбрать интересное поздравление для их владельцев.
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