Народные приметы 28 мая - как впустить счастье

С сегодняшнего дня начинаются действительно теплые летние дни. Фото: pixabay.com

По народному календарю 28 мая отмечают Пахома Теплого в честь православного святого преподобного Пахомия Великого. Иначе его называют Травником, Бокогрием.

Считают, что именно с сегодняшнего дня начинаются действительно теплые летние дни. Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с традициями праздника.

На Пахома Теплого пытались посеять остатки пшеницы. При этом другие растения сажать не желательно, особенно в полдень. По примете, пропадут.

Чтобы привлечь к своей жизни счастье, девушкам на Пахома нужно надевать красные сарафаны. Также сегодня нельзя смотреть на свое отражение в воде.

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Приметы на 28 мая

Пришел Пахом - запахло теплом.

На Пахома тепло - все лето теплое.

Если на Пахома восход солнца багряный - к грозному лету с пожарами.

Дождь и ветер говорят о том, что непогода скоро прекратится.

В небе после дождя видно радугу - непогода больше не вернется.

Западный ветер под низкими облаками - пора сеять яровую пшеницу.

28 мая особенное для Дмитриев и Анастасий. Сегодня они отмечают День Ангела. Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен и выбрать интересное поздравление для их владельцев.