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среда, 28 апреля 2021 06:32

Народные приметы 28 апреля - сегодня узнаем, когда потеплеет

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Народные приметы 28 апреля - сегодня узнаем, когда потеплеет
По поведению пчел прогнозировали погоду. Фото: pixabay.com

28 апреля православные верующие почитают святого апостола Пуда. Этот праздник в народе прозвали Пудов день.

Святой Пуд - один из 70 апостолов, которые были посланы с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса. Он известен также как член Римского Сената.

В этот день пасечники осматривают пчеляники и пасеки. Этих насекомых считали Божьими угодниками. Народ верил, что они жалят только грешников. Перед тем, как отдать девушку замуж, парня ставили возле дерева с пчелиным гнездом. Если насекомые не обращали на него внимания, то невеста давала согласие. Часто за поведением пчел прогнозировали погоду.

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28 апреля нельзя допоздна работать и громко петь или смеяться, чтобы не навлечь беду.

Народные приметы:

- Если в этот день пчелы рано вернулись в улей - скоро потеплеет.

- Грачи играют - погода будет теплой и солнечной.

- Замерзшая земля - ​​плохим будет урожай.

- Если днем ​​ясно, а к вечеру небо покроется облаками - погода вскоре изменится.

День Ангела сегодня празднуют Анастасия, Андрей, Виктор, Павел, Петр. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.

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