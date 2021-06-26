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воскресенье, 27 июня 2021 06:30

Народные приметы 27 июня. Сегодня нужно освятить новую одежду

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Народные приметы 27 июня. Сегодня нужно освятить новую одежду
Елисей родился в семье богатого пахаря. Фото: pixabay.com

27 июня православная церковь чтит память святого пророка Елисея. Он был учеником и слугой пророка Ильи и творил много чудес.

В народе этот праздник называют Елисей Гречкосей. Селяне сегодня продолжали сеять гречку.

Наши предки боялись дождя в этот день, ведь верили, что он принесет месяц непогоды. Сегодня освящали новую одежду, чтобы она приносила удачу своему хозяину.

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Сегодня запрещено выходить из дома после полуночи. Не советуют принимать важные решения и заключать сделки. 27 июня нельзя употреблять алкоголь, ругаться и переедать.

Народе приметы:

- Сухая и ясная погода - надо гречку сеять.

- Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды.

- Если много мошек и комаров - жди хорошего урожая грибов и ягод.

- Вороны каркают - испортится погода.

- Если журавль танцует - будет потепление.

Елисей единственный видел вознесение пророка Ильи на небо. Он более 65 лет продолжал дело учителя и имел дар воскрешать мертвых.

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