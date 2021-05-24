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понедельник, 24 мая 2021 06:32

Народные приметы 24 мая. Почему сегодня нужно промокнуть под дождем

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Народные приметы 24 мая. Почему сегодня нужно промокнуть под дождем
24 мая нельзя ничего одалживать. Фото: pixabay.com

24 мая православная церковь вспоминает святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Они были монахами и создателями славянской письменности.

Сегодня чествуют память священномученика Мокия. В народе его прозвали Мокрым, потому что в этот день, как правило, шел дождь.

Чтобы улучшить состояние волос, надо вымокнуть под дождевой водой. 24 мая нельзя никому ничего давать из дома, ведь семья может потерять покой. Также сегодня запрещено работать.

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Не советуют в этот день ходить в гости. Также нельзя плохо думать о родных и говорить неправду.

В этот день в народе отмечают праздник Арины капустницы. На Руси женщины сажали капусту и огурцы.

Народные приметы:

- Густой туман с вечера - вскоре будет буря.

- Идет дождь - летом будет много осадков.

- Багряный восход солнца - лето будет с грозами.

- На востоке ясно и солнечно - летом будут пожары.

День Ангела сегодня празднуют Иосиф, Ростислав и Кирилл. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения.

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