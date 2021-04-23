Народные приметы 24 апреля - что сегодня делать, чтобы водились деньги

Сегодня приносили домой ивовые ветви и украшали ими дом. Фото: pixabay.com

24 апреля украинцы празднуют Лазареву субботу. В этот день принято посетить церковную службу и подготовиться к Вербному воскресенью.

В частности, сегодня хозяйки готовили праздничные блюда - гречневые блины и пироги с рыбой, варили кашу или сладкое печенье "лазарчики". Также приносили домой ивовые ветви и украшали ими дом, ранее этого делать нельзя.

Ивой пытались легонько ударить домочадцев - считалось, что это сулит здоровье на весь год. А еще смотрели, сколько распустилось на иве почек. Если в изобилии - год будет не только урожайным, но и богатым на радостные события. Если в этот день прочитать "Отче наш", держа в левой руке ивовую веточку, а правой перекреститься и попросить у Бога финансового благополучия, то в семье появятся деньги и улучшится материальное положение.

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Кроме того, наши предки верили, если в этот день змеи, ящерицы и другие хладнокровные массово покидают свои норы и гнезда, пришла настоящая весна, поэтому можно сеять зерно и выходить на город. Обязательно сегодня надо было сеять горох, это гарантировало хороший урожай.

При этом сегодня запрещают тяжелую работу. Этот день лучше провести на отдыхе с друзьями или родными, но организовывать пышные празднования тоже нельзя.

Сегодня церковь вспоминает воскрешение праведного Лазаря, один из знаковых чудес, совершенных Иисусом Христом. Накануне утром поют пасхальные песнопения. В самую субботу служат Литургию Иоанна Златоуста. При этом священники меняли свое темное одеяние на праздничное белое. Прихожане просят Бога об исцелении. Считается, что в этот день все молитвы без исключения будут услышаны. Некоторые считают, что сегодня стоит задуматься о своей смерти, о душе и ее назначения.