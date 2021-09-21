Народные приметы 23 сентября - сегодня собирают особенно целебную ягоду

Сегодня собирают рябину. Фото: pixabay.com

23 сентября в церкви почитали святых сестер мучиниць Минодору, Митродору и Нимфодору. В нороде этот день называли Рябинником, ведь наступала пора собирать рябину.

Ягоды становились сладкими. Говорили, что это из-за ночных заморозков. Они способствовали тому, чтобы рябина приобретала так называемый "засахаренный" вкус. Из них готовили лечебные настойки и квас. Также пучки рябины вешали под крышу. Славяне верили, что это поможет им защититься от зла, ​​лишить семью и скот недугов.

При этом из кустов никогда не обрывали всех ягод. Часть оставляли для птиц.

Народные приметы 23 сентября

Многие рябины в лесу - к мрачной осени и суровой зимы. Мало рябины означало, что осень будет сухая, а зима - поздней.

Рябина, которую собрали в этот день, защищает от простуды и нечистой силы. Кроме того, она лечит головную боль.

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Веточка рябины на столе приносит в дом счастье.

Те, кто 23 сентября отправляется в дорогу, могут быть спокойны: с ними ничего не случится.

Сегодня православные верующие почитают память мучениц Минодоры, Митродора и Нимфодора. Это молодые сестры христианки из Вифинии (Малая Азия), которые решили посвятить свою жизнь служению Богу. Они уединились в пустыне, постились и молились. Слава о святой жизни девиц быстро распространилась. Их молитвы исцеляли больных.