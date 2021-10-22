Народные приметы 23 октября. Узнаем, когда придет похолодание

В этот день повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Фото: pixabay.com

Православные верующие 23 октября чтят память святых Евлампия и Евлампии. Они были братом и сестрой и пострадали за христианскую веру.

Предки в этот день расщепляли поленья на лучины. Лучины заменяли людям электричество много веков. Устанавливали под углом в 10-15 градусов в специальные светильники.

Под таким освещением часто занимались домашними делами вечером - готовили, вышивали, чинили инструменты и тому подобное. Лучины горели очень быстро - несколько минут. За тем, чтобы свет не гас, следили дети.

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В это время активно готовились к зиме. Обычно, уже замерзали водоема, а на небе проплывали последние кучевые облака. Люди делали последние приготовления к холодному времени года.

Народные приметы:

- Мороз не ударил - зима придет в ближайшие четыре недели.

- Западная часть неба чистая - дождя не будет.

- Возможен ранний ледостав на крупных реках.

- Листья на иве начало желтеть и облетать - зима будет ранняя.

- Ветер с востока или севера - к похолоданию.

День Ангела сегодня отмечают Максим, Петр и Константин. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.