Народные приметы 23 октября. Узнаем, когда придет похолодание

Православные верующие 23 октября чтят память святых Евлампия и Евлампии. Они были братом и сестрой и пострадали за христианскую веру.
Предки в этот день расщепляли поленья на лучины. Лучины заменяли людям электричество много веков. Устанавливали под углом в 10-15 градусов в специальные светильники.
Под таким освещением часто занимались домашними делами вечером - готовили, вышивали, чинили инструменты и тому подобное. Лучины горели очень быстро - несколько минут. За тем, чтобы свет не гас, следили дети.
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В это время активно готовились к зиме. Обычно, уже замерзали водоема, а на небе проплывали последние кучевые облака. Люди делали последние приготовления к холодному времени года.
Народные приметы:
- Мороз не ударил - зима придет в ближайшие четыре недели.
- Западная часть неба чистая - дождя не будет.
- Возможен ранний ледостав на крупных реках.
- Листья на иве начало желтеть и облетать - зима будет ранняя.
- Ветер с востока или севера - к похолоданию.
День Ангела сегодня отмечают Максим, Петр и Константин. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.
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