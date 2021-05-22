Народные приметы 23 мая. Узнаем, какая погода будет летом

23 мая - именины Земли. Фото: pixabay.com

23 мая верующие отмечают День святого апостола Симона Зилота. В народе этот праздник называют Симонове зело, Семик.

Сегодня женщины и знахари ходят собирать целебное зелье. Веровали, что оно обладает магической силой и помогает лечить болезни. Рвали траву голыми руками и с добрыми помыслами. Во время сбора читали молитву "Отче наш" и "Богородицу".

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Собирать травы стоит в одиночестве. Прежде чем сорвать растения, произносили специальные заговоры

Считают, что 23 мая - именины Земли. Поэтому работать на огороде и в саду запрещено. Также сегодня нельзя выполнять тяжелую работу.

Народные приметы:

- Если идет дождь - лето будет холодным.

- Дует ветер во время дождя - будет хорошая погода.

- До рассвета слышно пение птиц - пойдет дождь.

- Утром пчелы быстро летают - день будет солнечный.

Симон Кананит был избран Христом одним из 12 апостолов. Его упоминают в четырех Евангелиях. После вознесения Иисуса Христа Симон Кананит проповедовал в разных странах.