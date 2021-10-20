Народные приметы 21 октября. Как предки готовились к холодной зиме

Предки в этот день готовили одежду к зиме. Фото: pixabay.com

Православные верующие 21 октября празднуют день святых Трифона и Палагеи. Они служили на благо христианской веры.

Крестьяне в этот день готовили одежду к зиме - подшивали, чистили, чинили. Также опускали на дно водоемов бочки с домашними заготовками, в частности с капустой, огурцами. Это помогало пережить холодную зиму.

Сегодня нельзя бездельничать. Веровали, что Палагея любит целеустремленных и трудолюбивых людей.

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Плохие сны в этот день нельзя рассказывать до захода солнца. Считают, что они могут сбыться или принести неудачу. Категорически запрещается говорить глупости, иначе в жизни возникнут неприятности.

Народные приметы:

- Облака низко плывут - к морозу.

- Если до 21 октября с березы не опали все листья - снег выпадет поздно.

- Если вокруг солнца появляется туманный ореол - в ближайшие дни будет сухая и ясная погода.

- Звезды ярко сияют - будет хорошая погода.

Святая Палагея была блудницей. Однако после того, как один из приезжих в ее город епископов искренне молился за нее, женщина решила принять христианство. После этого она стала монахиней и жила в мужском монастыре.