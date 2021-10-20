Народные приметы 21 октября. Как предки готовились к холодной зиме

 
Ексклюзивы
1/5
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 1746
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 783
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 558
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1143
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17893
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1845
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3132
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1206
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
3
15
5
4
3
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
&quot;К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть&quot;: как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
Зеленскому показали &quot;Новую деревню&quot;
Зеленскому показали "Новую деревню"
В Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снег
Видео
Все видео
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
Просмотров: 72
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 711
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5157
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1413
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1107
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 06:30

Народные приметы 21 октября. Как предки готовились к холодной зиме

  Комментировать
Народные приметы 21 октября. Как предки готовились к холодной зиме
Предки в этот день готовили одежду к зиме. Фото: pixabay.com

Православные верующие 21 октября празднуют день святых Трифона и Палагеи. Они служили на благо христианской веры.

Крестьяне в этот день готовили одежду к зиме - подшивали, чистили, чинили. Также опускали на дно водоемов бочки с домашними заготовками, в частности с капустой, огурцами. Это помогало пережить холодную зиму.

Сегодня нельзя бездельничать. Веровали, что Палагея любит целеустремленных и трудолюбивых людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День Ангела 21 октября - как сегодня назвать ребенка

Плохие сны в этот день нельзя рассказывать до захода солнца. Считают, что они могут сбыться или принести неудачу. Категорически запрещается говорить глупости, иначе в жизни возникнут неприятности.

Народные приметы:

- Облака низко плывут - к морозу.

- Если до 21 октября с березы не опали все листья - снег выпадет поздно.

- Если вокруг солнца появляется туманный ореол - в ближайшие дни будет сухая и ясная погода.

- Звезды ярко сияют - будет хорошая погода.

Святая Палагея была блудницей. Однако после того, как один из приезжих в ее город епископов искренне молился за нее, женщина решила принять христианство. После этого она стала монахиней и жила в мужском монастыре.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы 21 октября. Как предки готовились к холодной зиме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
17
 Просмотров: 15327
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден &quot;нелегал&quot;
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден "нелегал"
5
 Просмотров: 9090
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 5355
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 5355
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 1 Просмотров: 3510
Общество
В Крыму жителям запретили выходить из дома
В Крыму жителям запретили выходить из дома
Гороскоп на 21 октября: астролог удивила финансовым прогнозом
Гороскоп на 21 октября: астролог удивила финансовым прогнозом
 Просмотров: 27
Сем областей находятся в шаге от красной зоны. Там усилят карантин
Сем областей находятся в шаге от красной зоны. Там усилят карантин Просмотров: 162
Блудница приняла христианство. Церковный праздник 21 октября
Блудница приняла христианство. Церковный праздник 21 октября Просмотров: 153
День Ангела 21 октября - как сегодня назвать ребенка
День Ангела 21 октября - как сегодня назвать ребенка Просмотров: 81
Больше всего комментируют
6
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
4
Зеленский хочет уволить председателя Нацбанка - Bloomberg
4
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе
2
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
Голосов: 57309
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть