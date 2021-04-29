Народные приметы 2 мая: что нельзя делать на Пасху

В этот день на лугах расстилали ткань, на которую ставили хлеб - подновили весне "новость". Фото: Ольга Стенько

2 мая в народными старославянскими традициями "надевали весну в новость". Для этого выносили в луга и рассылали на зеленую траву полотно, сверху ставили хлеб.

При этом кланялись на четыре стороны света, потом поворачивались лицом на запад и говорили, что это дар весне. Такие действия должны привлечь благосклонность весны. А она взамен даст хорошую погоду, которая будет способствовать богатому урожаю льна и ржи.

Православная Церковь 2 мая отмечают Ивана Старопещерника. Этот день еще называют Весенним Иваном. Считается, что отныне начинается теплая, солнечная и паркая погода. Пасечники имели поверье: покорми пчелу до Иванп, она нарядов тебя как пана.

Также этот день считался удачным, чтобы начинать отбеливать полотно. Женщины выносили на берега водоемов свитки натканного за зиму полотна. Замачивали в воде, били вальками. А потом расстилали на берегу на солнце, чтобы полотно выбеливалось. Периодически окропляли водой. Этот процесс длился около недели. В народе говорили: "Прачи бьют - Ивана слышно".

Выбеленное полотно сворачивали в своеобразные "новости" и откладывали до продаже на ярмарке. После успешных торгов ставили свечу святому Иоанну Старопещернику с просьбой о хорошем урожае хлеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто празднует именины на Пасху 2 мая

В этом году 2 мая главным для христиан восточного обряда является празднование Пасхи. С ним связаны народные обычаи и обряды.

Рано в воскресенье умываются крашенками. Для этого освященное яйцо погружают в воду и обтирают им лицо. Считается, что это дарует молодость коже и красоту на долгие годы.

А еще крашенками бились. Делали это утром воскресенья, когда вся семья собиралась за праздничным завтраком. Освященные крашенки били друг о друга. Те, в которых скорлупа разбилась, съедали. А последнее яйцо берегли и съедали в последнюю очередь. Считалось, что оно наделяет владельца силой и защищает.

В старые времена считалось неприличным в праздник публично целоваться, приветствуя друг друга. Поэтому придумали символически троекратно "целоваться" с помощью писанок, трижды ударяя яйца друг о друга.

2 мая православная церковь отмечает один из самых важных праздников для христиан - Воскресение Христово. Этот праздник также називают Пасха. Начинается праздник в полночь, когда на всенощний службе в храме объявляют, что Христос воскрес. Служба длится несколько часов и завершается на рассвете. Тогда в храмах освящают паски и яйца - писанки и крашенки. Таким образом церковь символически благословляет верующих потреблять скоромную пищу, которая была запрещена целых 40 дней - на протяжении Великого поста.