Народные приметы 19 октября. Узнаем, какая погода будет зимой

19 октября православные верующие отмечают день святого апостола Фомы. Он был похож внешне на Христа, за что его прозвали "близнецом".
В народе сегодня празднуют Фомин день. Предки наблюдали за погодой, ведь 19 октября начинались ураганы и сильные ветры, а также выпадал первый снег.
На Руси боялись, что сегодня проснется нечистая сила и принесет с собой болезни. От нападения злых духов защищались осиновым сучком.
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Предки проверяли в этот день запасы на зиму. Если погреба были полны, говорили: "Рад Фома, что большая крома". После этого люди шли в церковь и ставили свечу в благодарность святому.
Народные приметы:
- Нет ветра - скоро придет холод.
- Дым стелется - будет плохая погода.
- Бледное солнце на закате - к похолоданию.
- Утреннее небо желтого цвета - к осадкам.
- Если земля снегом покрылась - во второй половине ноября "зима на ноги станет".
День Ангела сегодня празднуют Макар, Иван и Дмитрий. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.
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