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вторник, 19 октября 2021 06:30

Народные приметы 19 октября. Узнаем, какая погода будет зимой

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Народные приметы 19 октября. Узнаем, какая погода будет зимой
Сегодня надо устраивать пышные застолья. Фото: pixabay.com

19 октября православные верующие отмечают день святого апостола Фомы. Он был похож внешне на Христа, за что его прозвали "близнецом".

В народе сегодня празднуют Фомин день. Предки наблюдали за погодой, ведь 19 октября начинались ураганы и сильные ветры, а также выпадал первый снег.

На Руси боялись, что сегодня проснется нечистая сила и принесет с собой болезни. От нападения злых духов защищались осиновым сучком.

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Предки проверяли в этот день запасы на зиму. Если погреба были полны, говорили: "Рад Фома, что большая крома". После этого люди шли в церковь и ставили свечу в благодарность святому.

Народные приметы:

- Нет ветра - скоро придет холод.

- Дым стелется - будет плохая погода.

- Бледное солнце на закате - к похолоданию.

- Утреннее небо желтого цвета - к осадкам.

- Если земля снегом покрылась - во второй половине ноября "зима на ноги станет".

День Ангела сегодня празднуют Макар, Иван и Дмитрий. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.

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