Народные приметы 18 апреля: как отвести беду от семьи

18 апреля православная церковь вспоминает Феодула чтеца и преподобную Феодору Солунскую.
В народе этот праздник прозвали Федул Ветрогон, ведь верили, что сегодняшний ветер обладает магической силой.
18 апреля надо открывать окна и пускать сквозняк в дом. Также советуют постирать все вещи, постель и высушить их на улице. Считают, если птица залетит в окно - быть беде. В таком случае надо 9 раз прочитать "Отче наш", выпустить птицу в окно и сказать: "Что принесла с собой - забирай обратно".
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В этот день нельзя ругаться и ссориться с членами семьи и друзьями.
Народные приметы:
- Ясный день - долго будет тепло.
- Птицы громко кричат - весна будет теплой.
День Ангела сегодня празднуют Марк, Платон, Семен, Федора (Феодора) и Юрий. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.
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