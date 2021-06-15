Народные приметы 16 июня. Сегодня можно узнать будущее

Сегодня не надо рано ложиться спать. Фото: pixabay.com

Православная церковь 16 июня чтит святого Лукиана. Он жил в Риме и принял христианство.

После смерти своего наставника апостола Петра святой Лукиан проповедовал Евангелие в Италии. За веру во Христа мученику отсекли голову.

В народе этот праздник называют день Лукьяна Ветряка. Говорят, что сегодня по ветру можно предсказывать будущее.

Люди боялись ветров, ведь считали, что они разносят болезни. Пытались не ложиться рано спать, чтобы прислушаться к дыханию ветра. Южный ветер 16 июня обещал хороший урожай яровых, северо-западный - дождливое лето, восточный - болезни, северо-восточный - большие ветры летом.

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Если сегодня появлялись первые ростки у картофеля, народ очень радовался. Это означало, что в этом году будет хороший урожай.

16 июня нельзя работать в доме и огороде. Запрещено стричься, красить волосы, купаться в открытых водоемах. Не советуют праздновать свадьбу и проводить пышные гуляния.

Народные приметы:

- Весь день идет дождь - будет много грибов.

- Туман утром стелется по воде - к солнечной погоде.

- Собака мало ест или ест траву - к дождю.

- Если вихрь медленно поднимается вверх и долго вращается - погода будет ясная.

Лукиан по велению Господа должен был совершить подвиг. Он собрал верующих и убеждал их не бояться мучений и смерти. Бог даровал ему возможность присоединиться к лику святых мучеников.