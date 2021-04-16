Народные приметы 16 апреля: сегодня просыпается опасное создание

Православная церковь 16 апреля чтит память Никиты Исповедника.
В народе этот праздник называют Половодье. Считают, что вместе с реками после зимы просыпается водяной. В этот день есть много народных традиций. Gazeta.ua собрала главные обычаи 16 апреля.
Еще со времен Руси принято угощать мистических обитателей водоемов. Приносили хлеб, кашу, куриные потроха и тому подобное.
Утром, после пробуждения, матери должны читать над детьми молитву к святому Никите. Просить надо здоровья и сил.
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Запрещено решать финансовые вопросы, планировать дорогие покупки, давать и брать деньги в долг, оставлять грязную посуду, поливать домашние растения и гулять возле водоемов.
Народные приметы:
- Если зацвела мать-и-мачеха, то ночью случится что-то плохое.
- Будет гром - испортится погода на несколько дней.
- Если будет дождь, то весна придет поздно.
- Ветер дует с южной стороны - будут хорошо расти яровые, с северной - скоро пойдет дождь.
- Много березового сока - лето придет поздно.
- Если до 16 апреля не растаял лед на водоемах, то рыбалка будет неудачной.
В этот день именины празднуют Мартин, Никита, Феодосия, Ксения, Мария, Юлия и Альбина.
Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.
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