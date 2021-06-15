Народные приметы 15 июня. Что сделать для осуществления мечты

Сегодня надо плести венки из вьюна. Фото: pixabay.com

Православная церковь 15 июня чтит память святителя Никифора исповедника. Он был патриархом Константинопольским.

Никифор служил Богу и оставил многочисленные труды исторического, догматического и канонического содержания. Во времена правления Льва V еретический собор отлучил святого от церкви.

В народе этот день называют Никифор-вьюн зеленый, Никифор Дубодер. 15 июня наши предки отдыхали и устраивали гуляния.

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Считали, что сегодня надо плести венки из вьюна. Девушки во время плетения должны были думать о будущем, чтобы осуществились все мечты.

Сегодня нельзя шить, вышивать и купаться в открытых водоемах. Также запрещено ходить в лес, ведь там может постигнуть бедствие.

Народные приметы:

- Пошел дождь - будет хороший урожай конопли и льна.

- Солнце вечером зашло за тучи - к ненастью.

- Ночью и утром безветренно - день будет теплым и солнечным.

- На Никифора дождь - будет много грибов.

- Ветер дует с запада - стоит ждать похолодание.

Святой Никифор родился в Константинополе во второй половине VIII века. Во время правления Льва IV святой получил звание царского советника. При дворе он отстаивал честь святых икон и вел добропорядочную жизнь.