Народные приметы 12 октября. Сегодня можно увидеть благодатный свет

12 октября православная церковь чтит память преподобного Кириака Отшельника (Пустынника). Святой жил в пустыне и исцелял больных.
Предки в этот день почитали Феофана Милостивого. Сегодня ходили охотиться на зайца и собирали пышные гуляния. Ночью наблюдали за звездами. По поверью, только они могли дать благодатный свет в этот день.
12 октября праздновали также день охотника. Эти люди верили в приметы. Перед охотой обходили недоброжелателя, насмешника или женщину, особенно старую. Боялись сглазить удачу. Если же недоброжелатель перешел дорогу, охотник возвращался домой.
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Сегодня нельзя грустить, потому что весь год будете плакать. Запрещено 12 октября ходить на кладбище, принимать гостей и строить заборы.
Народные приметы:
- На небе много звезд - осень будет сухой.
- Вечером или ночью появляется туман - в ближайшее время заморозков не будет.
- В лесу поздние грибы появились - снег тоже будет поздно.
- Утром дует сильный ветер, а к вечеру стихает - будет ясная погода в течение нескольких дней.
День ангела сегодня празднуют Иван и Максим. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.
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