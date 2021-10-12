Народные приметы 12 октября. Сегодня можно увидеть благодатный свет

Сегодня нельзя ходить на кладбище. Фото: pixabay.com

12 октября православная церковь чтит память преподобного Кириака Отшельника (Пустынника). Святой жил в пустыне и исцелял больных.

Предки в этот день почитали Феофана Милостивого. Сегодня ходили охотиться на зайца и собирали пышные гуляния. Ночью наблюдали за звездами. По поверью, только они могли дать благодатный свет в этот день.

12 октября праздновали также день охотника. Эти люди верили в приметы. Перед охотой обходили недоброжелателя, насмешника или женщину, особенно старую. Боялись сглазить удачу. Если же недоброжелатель перешел дорогу, охотник возвращался домой.

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Сегодня нельзя грустить, потому что весь год будете плакать. Запрещено 12 октября ходить на кладбище, принимать гостей и строить заборы.

Народные приметы:

- На небе много звезд - осень будет сухой.

- Вечером или ночью появляется туман - в ближайшее время заморозков не будет.

- В лесу поздние грибы появились - снег тоже будет поздно.

- Утром дует сильный ветер, а к вечеру стихает - будет ясная погода в течение нескольких дней.

День ангела сегодня празднуют Иван и Максим. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.