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пятница, 01 октября 2021 06:30

Народные приметы 1 октября - сегодня рождаются путешественники

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Народные приметы 1 октября - сегодня рождаются путешественники
Сегодня собирают шиповник. Фото: pixabay.com

По народному календарю, 1 октября отмечали Ирины Осенней. В этот день собирали шиповник, готовили из него лечебные настойки, витаминные напитки, варили варенье и мармелад.

Сегодня не стоит хвастаться и просить у Господа больше, чем вам необходимо. Получите наказание за жадность. Нельзя сегодня лениться, день подходит для всех домашних дел.

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Народные приметы на 1 октября

Если журавли уже летят в теплые края, то на праздник Покрова будет холодно и наступит настоящая зима.

Какой будет погода на Ирину, такой будет и 1 апреля.

Если человек родилась 1 октября, то он будет путешественником.

Птицы с отлетом не спешат - зима придет нескоро.

Сорняк вырастает высоким - много снега выпадет.

Береза ​​1 октября не потеряла своего листья - снег будет нескоро.

Сегодня православные верующие чтят память двух святых - мученицы Ариадны и преподобного Евмения.
Ариадна жила во II в была рабой язычника, который верил в Христа. Евмений жил в VII в на острове Крит и был епископом. С молодых лет человек верил в Господа, вел благочестивую жизнь и пытался помогать бедным.

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