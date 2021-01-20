"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты

С 8 по 24 января в Украине запрещено продавать в супермаркетах одежду, игрушки, канцтовары. Должны быть закрыты непродовольственные рынки и магазины. Однако часть заведений продолжают торговать - продавцы ждут клиентов у магазинов, оставляют на дверях номера телефонов и после звонка выносят нужные вещи. Предприниматели создают в социальных сетях группы, куда приглашают пользователей и призывают приходить к ним за товарами.

Gazeta.ua исследовала, как предприниматели научились обходить карантин в разных городах.

- Инструменты, краны, смесители? Все есть. Найдем товар на любой кошелек. Упакуем быстро, - мужчина лет 40 дует в ладони у магазина сантехники возле станции метро Минская в Оболонском районе Киева утром 19 января. Представляется Александром. Продукцию предлагает, когда люди проходят мимо магазина.

Заказываю шланг для душа за 110 грн. Продавец заходит в магазин. Возвращается через 5 мин.

- Каждый крутится, как может. Переходить в интернет - не вариант. В мелких магазинов сайтов нет, - одевает перчатки, подкуривает красный Winston. - У людей бизнес упал. Два друга на днях закрылись. Один торговал турецкой одеждой, другой - инструментами. Надоело выкручиваться, как это я. Зато харашо пивным маркетам. Выручка большая. Ведь на локдауне народ спивается. Идти некуда, а это хоть какое-то развлечение.

Автор: https://dumskaya.net Непродовольственные магазины должны быть закрыты 8-24 января

Продолжают работать по столице и экспресс-парикмахерские. Согласно карантинных норм, клиентов должны принимать после предварительной записи. Однако часть заведений этого не придерживаются и впускают людей, которые приходят с улицы.

- Будем считать, что вы пришли по предварительной записи, - говорит мастерица на рынке в Оболонском районе. - Клиентов не намного меньше. Зато увеличилось количество тех, кто зовет делать стрижки к себе домой.

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В Черкассах тоже продолжает работать часть непродовольственных магазинов. На дверях вывешивают таблички "Закрыто", но если клиенты приходят - их пускают. Также принимают заказы на товары по телефону. Говорят людям время, когда подойти в магазин и забрать нужные вещи.

- В обычном режиме не работаем, но полностью магазин не закрывала. Потому что не было бы чем платить за аренду, - говорит владелица магазина одежды в окрестностях города 45-летняя Светлана. - Создала группы в соцсетях. Прошу покупателей добавляться за скидки, выставляю фотографии одежды. Если что-то нравится - договариваемся на время. Клиент приходит и выбирает окончательно. Толпы не пускаю, но как кто заглянет - не гоню.

В "Эпицентре" толпы приезжают за товарами. Вот там действительно вирус на вирусе

Иногда покупатели подходят к двери и просят товар, присоединяется к разговору продавец Николай, 38 лет.

- Я подбираю и продаю, - говорит. - Пускаю взглянуть внутрь только, если человек точно не определился, что именно надо. Целый прилавок же на улицу не вынесу. Не считаю это нарушением. В "Эпицентре" толпы приезжают за товарами. Вот там действительно вирус на вирусе.

Автор: Ольга РУЖИЦКАЯ Отделы с товарами, которые нельзя продавать, в магазинах обнесли специальными лентами

Строительные магазины принимают клиентов и в центральной части областного центра.

- Купил розетку и отвертку. Надо срочно для дома - от строительного магазина с пакетом идет 53-летний Александр Гончар. - Власть все закрыла, но не объяснила, как людям быть в чрезвычайных ситуациях. Вот у меня потек кран, а инструмента не было. То должен был ждать пока соседей затопит?

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Владельцы магазинов с непродовольственными товарами оправдываются - перейти в интернет им тяжело, так как специализированный товар там трудно подобрать и оценить.

- Когда дома ремонт, то надо собственноручно покупку осматривать, замерять, - говорит владелец строительного дома-магазина Дмитрий. - Мы работаем. Входные двери обнесли красной лентой, окна закрыли. Но, черный вход сзади магазина открыт. Люди туда подъезжают.

В одном из спальных районов Полтавы работают магазины по продаже систем очистки воды, колонок и котлов, строительных смесей. Клиенты стучат в двери и через стекло объясняют, какой товар нужен. После этого им позволяют заходить внутрь.

Черный вход одного из строительных маркетов частично огражден бело-красной маркировочной лентой. Рядом на столе табличка с напечатанными телефонами и подписями возле них: электрика, сантехника, столярка.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Некоторые строительные магазины пооткрывали во дворах запасные выходы. Через них впускают клиентов в средину, выносят заказы

Из дверей выходит мужчина в синей униформе, держит шланги. Из красного Renault припаркованного неподалеку, к нему направляются мужчина и женщина.

- А можно еще один набор, как мы брали? Только темно-cерый. Для обивки дверей, - говорит блондинка в искусственной дубленке.

- Еси есть маска, то оденьте и зайдите внутрь, - отвечает продавец. Просит подсобника провести клиентку и показать товар.

Просят оплатить наличными. Чеков не дают

Мужчина тем временем осматривает шланги.

- А есть другие гибкие на кран? Или переходник к смесителю. Потому, что эти к нему не подойдут.

- Нет. Если крепление не годится, то это только на рынок.

- Там такого сейчас нет. Хоть бери и ставь другой кран, - заказчик садится в машину.

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За пару минут во двор заезжает синяя Audi. Водитель делает заказ. Ждет на улице.

Автор: Ольга СТЕНЬКО В супермаркетах запрещено торговати непродовольственными товарами. Отделы с этими вещами ограждены красными лентами

- Я здесь мебельные уголки заказал, потому как поломался стол на кухне, - подходит к нему молодой человек в черном пуховике и зелено-коричневой вязаной шапке. - Интересно, карточкой можно рассчитаться?

- Нет. Позавчера так рассчитаться пытался, то отказали.

Из дверей выходят продавцы с заказами. Просят оплатить наличными. Чеков не дают.

Истории о том, как непродовольственные магазины обходят карантинные запреты люди массово рассказывают в Facebook.

"Вот, что было. Пошли мы с Соней на Привоз за сапогами. Часть Привоза, торгующая одеждой, закрыта. Но, мы же понимаем, что в этом городе не все так однозначно. Подходим к группе цыганок:

- Девочки, доброе утро.

- Доброе. Золото, украшения, менять?

- Сапоги на девочку.

- На девочку - прямо, направо, а потом еще раз направо. Сейчас мальчик покажет. Сережа, иди сюда. Надо провести людей ", - пишет на своей странице одессит Виталий Гринчук.

Так оружие и наркотики покупают, а мы вещи

Подобные случаи на своих страницах описывают украинцы и из других городов.

"Срочно нужны были детали к швейной машинке. Подхожу к магазину, на двери написан номер телефона. Звоню, прошу сделать адресную доставку до входа в магазин. Через несколько минут выходит продавец с товаром. Все довольны ", - написала Людмила Гадомская из Киева.

Автор: https://dumskaya.net Мужчина торгует носками, колготками, перчатками. Хотя карантинные ограничения это запрещают

Пользовательница Olga Migush из Николаева поделилась своей историей в группе "А що там в ПП - А що там в ЕС.

"8 числа полетела змейка на зимнем пальто. Иду на рынок без особой надежды. Как вдруг под нос тихо бубнит человек: "Обувь, обувь". Я так же тихо ему отвечаю: "Пальто, пальто". Мужчина зовет Светлану. Появляется фея-волшебница. И я в новом пальто. Так оружие и наркотики покупают, а мы вещи", - написала.

Казалось бы, нет никаких оснований не разрешать работать. Но нет - нельзя. Полный бред

Свою историю связанную с ремонтом одежды - выписала в Facebook и Марина Кузнецова из Днепра.

"У внучки порвалась по шву под мышкой куртка. Мороз, без куртки никак. Звоним швеи, которая занимается ремонтами. Она работает - приходишь и отдаешь, а по готовности - забираешь. Казалось бы, нет никаких оснований не разрешать работать. Но нет - нельзя. Полный бред", - написала пользовательница.

Автор: Ольга РУЖИЦКАЯ Во время карантина супермаркеты не продают батарейки, контрацептивы, салфетки

Экспертное мнение по карантину и попытках предпринимателей обойти ограничения

Андрей Новак, экономист:

- Кажется, что власти уже не хватает оправданий и аргументов в пользу карантина (главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что не продавать непродовольственные товары в супермаркетах во время карантина - попросил бизнес, который занимается реализацией этой продукции. Мол, не хотят терять еще больше доходов , так как будут закрыты а маркеты будут работать. - Gazeta.ua). Ограничения особенно ударят по среднему и малому бизнесу. Восстанавливаться будет долго. Чтобы это ускорить, государство должно оставить предпринимателей в покое и обратить внимание на компании, где больше теневых денег. Это крупные экспортные и импортные предприятия, принадлежащие олигархам.

Алексей Голобуцкий, политтехнолог:

- Власть не продумала детали, как все должно работать во время карантина. Наступила на предыдущие грабли. То, что предприниматели вынуждены обходить ограничения - признак непрофессионализма и некомпетентности правительства. Власть больше зависит от олигархического бизнеса. Мелкие предприятия им менее нужны. Почти все политики - выходцы из олигархических групп, заботятся о своих интересах. Поэтому постоянно и конфликтуют с ФОПами.

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Владимир Курпита, бывший директор Центра общественного здоровья:

- Количество случаев инфицирования уменьшается. Можно сделать вывод, что обхождение некоторыми предпринимателями ограничений не приводит к усилению эпидемии. Или же власть сознательно занижает показатели. Думаю, правительство не реагирует адекватно на ситуацию в стране, поскольку от 8 января, когда начался жесткий карантин - заболеваемость спадает. И это не связано с ограничениями, иначе тогда бы положительные показатели были где-то с 15 января, а не сразу. Если это не обман, то уместно было бы сократить локдаун. Как будет складываться эпидемиологическая ситуация дальше - прогнозировать трудно, поэтому очень важно своевременно реагировать на различные факторы. В декабре думали, что после праздников все начнут болеть, но этого не произошло. Непонятно, почему тогда не отменили локдаун. Его можно было бы перенести на февраль, когда заболеваемость действительно может возрасти.

В январе украинцы стали меньше поддерживать локдаун по сравнению с декабрем. 55% опрошенных в Украине не думают, что ограничения уменьшат заболеваемость, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 14-16 января.