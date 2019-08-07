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среда, 07 августа 2019 02:22

Наркоторговец, который пытался бежать из тюрьмы под видом своей дочери, погиб

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Наркоторговец, который пытался бежать из тюрьмы под видом своей дочери, погиб
Умер наркоторговец, который пытался бежать из тюрьмы. Фото: ТСН

Бразильский преступник Клаувину да Силва, осужденный за наркоторговлю, найден мертвым в тюрьме спустя три дня после того, как он попытался сбежать из заключения под видом женщины.

Власти тюрьмы в штате Рио-де-Жанейро заявили, что 42-летний да Силва совершил самоубийство в одиночной камере, сообщает BBC News.

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Клаувину да Силва пытался сбежать из тюрьмы под видом своей 19-летней дочери. Для этого он надел парик, силиконовую маску, очки и розовую майку. При попытке к бегству его задержали. Клаувину да Силва был осужден на 73 года и 10 месяцев заключения за наркоторговлю.

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