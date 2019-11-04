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понедельник, 04 ноября 2019 09:20

Наркоторговцы придумали действенную схему заманивания клиентов

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Наркоторговцы придумали действенную схему заманивания клиентов
В Украине работает чат бот, который блокирует наркомагазины. Фото: radiotrek.rv.ua

В Украине начали массово предлагать бесплатные наркотики. Товар наркоторговцы рекламируют традиционным образом - надписями в многолюдных местах, но к адресу добавляют слово "Пробы".

Речь идет о наркомагазине, который только зашел на рынок, и бесплатной раздачей привлекает к себе клиентов, пишет "Сегодня".

"Чем мощнее ресурс по продаже наркотиков, тем меньше у него рекламы. Задействованы такие ресурсы, которые работали по 10 лет, сбывая товар оптом. Те же, кто пытается зайти на этот рынок и при этом не имеет мощной базы для работы, "нащупывают" для себя различные варианты рекламы", - рассказал глава Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Андрей Кихтенко.

Мнение Кихтенко поддерживает декан факультета киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел Вячеслав Марков.

"Как лицо компетентное уверен, что речь идет именно о бесплатной раздаче наркотиков. Логистика и маркетинг у таких дельцов настроены так, что за дополнительных трех клиентов человек получает бесплатную дозу. В таких наркомагазинах продуманная борьба за клиента", - говорит Марков.

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В Украине успешно работает чат бот, который блокирует работу наркоторговцев.

"Всего в нашем чат-боте 10332 пользователя, из которых 2709 изъявили желание регулярно помогать закрывать наркомагазины. 67 мы уже заблокировали, 4229 еще работают", - добавляет Марков.

Одесские таможенники разоблачили уникальный способ перевозки наркотиков. Партию кокаина из Колумбии преступники смешали со строительной краской в ведрах. Обнаружить его ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак было невозможно.

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04
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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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