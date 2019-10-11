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пятница, 11 октября 2019 21:28

Нардеп от "Слуги народа" хочет легализировать эвтаназию

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Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; хочет легализировать эвтаназию
В Украине хотят легализировать эвтаназию. Фото: Chesk

Депутат от "Слуги народа" Гео Лерос хочет внести в Верховную Раду законопроект о легализации эвтаназии.

Нардеп отметил, что намерен сделать это в течение полугода или года. Об этом Лерос написал в Facebook.

"Друзья, я знаю, некоторые из вас будут осуждать меня. Я хочу внести законопроект о разрешении на эвтаназию. Право неизлечимо больных прервать свою жизнь должно быть их правом и возможностью, если они не готовы терпеть свои страдания", - заявил он.

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Эвтаназия - это практика прекращения жизни человека, который страдает неизлечимым заболеванием и испытывает невыносимые страдания. Эвтаназия проводится исключительно с согласия больного.

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