Напряжение уничтожило технику в квартире

 
Ексклюзивы
1/5
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Просмотров: 657
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 522
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 423
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
1 Просмотров: 1098
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 684
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6417
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1458
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 810
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 153
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 4140
Фото
Все фото
27
6
6
7
15
Американец фотографирует места, где прошлое говорит с будущим
Американец фотографирует места, где прошлое говорит с будущим
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике
Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике
Видео
Все видео
Мужчина голышом разгуливал по торговому центру
Мужчина голышом разгуливал по торговому центру
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
Показали мощное видео учений украинских зенитчиков
Показали мощное видео учений украинских зенитчиков
Богдан хотел прекратить расследование преступлений во время Революции достоинства и преступления Януковича - Горбатюк
Богдан хотел прекратить расследование преступлений во время Революции достоинства и преступления Януковича - Горбатюк
Руководитель ФФУ разворовывает бюджетные средства - СМИ
Руководитель ФФУ разворовывает бюджетные средства - СМИ
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 423
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 558
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3258
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1935
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
04 ноября 2019
Просмотров: 774
Як кіт із собакою
У потязі Ковель – Київ дорогою до столиці моє місце – нижнє наприкінці вагона. Біля столика чаюють дві жінки, обом за 50. Перша – з ...
понедельник, 04 ноября 2019 14:44

Напряжение уничтожило технику в квартире

  Комментировать
Напряжение уничтожило технику в квартире
Дом,в котором скакало напряжение. Фото: Ярослава Фонина

На днях в одном из домов Полтавы, по улице Степного Фронта, состоялся стибок электроэнергии. В результате в одной из квартир сгорела вся бытовая техника.

Об этом рассказал житель дома Виктор Соловьев на странице "В Полтаве / В Полтаве" в Facebook.

"В четверг с утра подали напряжение 380-420 Вольт. Чуть не возник пожар", - сообщил мужчина. Добавил также, что сразу обратился к Облэнерго и ЖЭО №2. Однако в первой учреждении свою причастность сразу отвергли - говорят, что у них все нормально работает. ЖЭО №2, в свою очередь, направило электричество. Работник нашел проблему почти сразу - на электрощитовой в квартире перегорела фаза "0", поэтому и пошло высокое напряжение.

Сам электрик акт об этом событии подписывать отказался, ссылаясь на то, что это проблема Облэнерго. Однако работники последнего заметили, что надо обращаться в ЖЭО.

Соседи Виктора об этом событии тоже знают.

"Не знаю, в нашей квартире, слава Богу, все хорошо. В других в подъезде тоже. Никаких скачков, поэтому, думаю, это только у него что-то с проводкой", - рассказал журналисту Gazeta.ua Богдан, сосед Виктора. Фамилию назвать отказался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный 18-летний водитель устроил смертельную аварию

Сестры-близнецы Зоряна и Екатерина третью неделю находятся в Золотом-4 на Луганщине. Привезли на линию разграничения гуманитарку, помогают украинским военным и местным жителям.

Автор: Ярослава ФОНИНА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Напряжение уничтожило технику в квартире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
ноября

Год без Екатерины Гандзюк: все об убийстве и следствии

Американцы провалили две операции по освобождению заложников

Самое читаемое
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 34391
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
14
 Просмотров: 19315
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе Просмотров: 18846
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж 1 Просмотров: 15282
Мужчина 10 лет хранил гамбургер с McDonald&#039;s: что из этого вышло
Мужчина 10 лет хранил гамбургер с McDonald's: что из этого вышло Просмотров: 13600
Общество
Фильм "Додому" будет претендовать на премию "Золотой глобус"
Фильм "Додому" будет претендовать на премию "Золотой глобус"
Российский Газпром принялся шантажировать Нафтогаз
Российский Газпром принялся шантажировать Нафтогаз Просмотров: 54
На Донбассе погиб полицейский
На Донбассе погиб полицейский Просмотров: 198
ФСБ вербует украинцев, которые ездят в аннексированний Крым
ФСБ вербует украинцев, которые ездят в аннексированний Крым Просмотров: 54
Эксперты Венецианской комиссии приехали в Украину изучать языковой закон
Эксперты Венецианской комиссии приехали в Украину изучать языковой закон Просмотров: 54
Больше всего комментируют
10
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
5
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4
Богдан подрался с Бакановым
2
Урятували
2
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
Голосов: 46817
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua