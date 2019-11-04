Напряжение уничтожило технику в квартире

Дом,в котором скакало напряжение. Фото: Ярослава Фонина

На днях в одном из домов Полтавы, по улице Степного Фронта, состоялся стибок электроэнергии. В результате в одной из квартир сгорела вся бытовая техника.

Об этом рассказал житель дома Виктор Соловьев на странице "В Полтаве / В Полтаве" в Facebook.

"В четверг с утра подали напряжение 380-420 Вольт. Чуть не возник пожар", - сообщил мужчина. Добавил также, что сразу обратился к Облэнерго и ЖЭО №2. Однако в первой учреждении свою причастность сразу отвергли - говорят, что у них все нормально работает. ЖЭО №2, в свою очередь, направило электричество. Работник нашел проблему почти сразу - на электрощитовой в квартире перегорела фаза "0", поэтому и пошло высокое напряжение.

Сам электрик акт об этом событии подписывать отказался, ссылаясь на то, что это проблема Облэнерго. Однако работники последнего заметили, что надо обращаться в ЖЭО.

Соседи Виктора об этом событии тоже знают.

"Не знаю, в нашей квартире, слава Богу, все хорошо. В других в подъезде тоже. Никаких скачков, поэтому, думаю, это только у него что-то с проводкой", - рассказал журналисту Gazeta.ua Богдан, сосед Виктора. Фамилию назвать отказался.

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