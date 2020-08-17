НАПК проверяет "Энергоатом" на предмет коррупцииПідписаний президентом Володимиром Зеленським закон про гральний бізнес розкритикувало Національне агентство з питань запобігання корупції. Свої застереження щодо закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" НАЗК надіслало президенту в листі.

Проверка проходит в связи с предъявлением иска в Хозяйственный суд Киева. Фото: Reuters

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет ГП "НАЭК" Энергоатом "на предмет возможного нарушения антикоррупционного законодательства Украины.

Проверка проходит в связи с предъявлением иска в Хозяйственный суд Киева. Об этом сообщает Центр экономико-правовых исследований (ЦЭПИ).

"Национальное агентство рассмотрело письмо Центра экономико-правовых исследований, и в настоящее время проводит проверку информации по факту возможного нарушения ст. 61 Закона Украины" О предотвращении коррупции "и Антикоррупционной программы ГП" НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении.

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Между тем, сегодня НАПК решает вопрос о назначении внеплановой проверки ГП "НАЭК" Энергоатом ".

"Сейчас это вся информация, которую мы можем раскрыть на сегодня, поскольку проверка продолжается. С целью предотвращения умышленного сокрытия документов или сведений, которые могут повлиять на ее результаты, мы сообщим об итогах после того, как будет завершена проверка", - пообещали в ЦЭПИ.

Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об игорном бизнесе раскритиковал Национальное агентство по предупреждению коррупции. Предостережение относительно закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" Назка направило президенту в письме.