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суббота, 20 ноября 2021 02:19

Нападение на журналистов: Укрэксимбанк инициирует новое расследование

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Нападение на журналистов: Укрэксимбанк инициирует новое расследование
Укрэксимбанк хочет новое внутреннее расследование. Фото: Укринформ

Наблюдательный совет Укрэксимбанка ознакомился с результатами внутреннего расследования по нападению на журналистов "Схем" и отклонил их. Результаты так и не были обнародованы, как ранее требовал министр финансов Сергей Марченко.

Об этом сообщила председатель наблюдательного совета Укрэксимбанка Оляна Гордиенко, передает Радио Свобода.

"Наблюдательный совет не удовлетворен результатом. Не все факты были адекватно исследованы и выводы по ним соответственно неадекватны. И будет инициировать новое", – сказала Гордиенко.

Внутреннее расследование касается нападения на журналистов в кабинете главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера. Вопрос "Схем" о крупном валютном кредите банка вызвал агрессивную реакцию председателя правления, который приказал применить силу против журналистов.

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Проверка длилась месяц и касалась действий Мецгера, директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова, директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова.

Сейчас в банке финализуют дальнейшие шаги по проведению нового расследования, о чем на сайте государственного банка сообщат официально.

4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем Укрэксимбанка Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста.

Журналисты восстановили уничтоженное видео. Также на акции требовали отставки руководства банка.

11 октября Голосеевский районный суд города Киева отправил Мецгера под ночной домашний арест по обвинению в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном удержании людей. Он написал заявление об увольнении.

9 ноября Укрэксимбанк восстановил в должностях отстраненных Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. Тельбизов и Осипов являются обвиняемыми в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов.

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