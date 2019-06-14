Нанимать охранников было не принято

Олесь Кусайкин работает в Институте радиофизики и электроники НАН Украины. Фото: Виктор Фоменко

Дважды встречался с Вячеславом Черноволом харьковчанин Олесь Кусайкин.

В интервью Gazeta.ua вспомнил, как это было осенью 1991 года.

"Я работал в комитете поддержки Черновола на выборах президента. Нанять охранников - тогда это не было принято. Поэтому постоянно сопровождал его по городу. Как-то у Черновола него возникли проблемы с горлом. Достали какое-то лекарство. Жена спохватилась: "А чем же мы кормить его будем? Сухое он не сможет есть". Спросил: "Что ему необходимо?". Она ответила: "Он так любит украинский борщ", - рассказал мужчина.

"Я позвонил своей жене и она срочно приготовила блюдо. Завернул термос в полотенце и привез борщ на такси", - добавил он.

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Олесь Кусайкин родился в 1950 году в Харькове. Окончил радиофизический факультет ХНУ им. Каразина по специальности "радиофизика и электроника". С 1978 работает в Институте радиофизики и электроники НАН Украины. Доктор философии по физике. Изучает применение новейших нанотехнологических материалов.

Полное интервью с Олесем Кусайкиным читайте в свежем выпуске журнала "Країна".