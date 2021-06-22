"Нам объявили, что началася война": 80 лет назад началась немецко-советская война - фото

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22 июня 1941 года Германия нарушила пакт о ненападении и атаковала Советский Союз. На фронте шириной 3 тыс. км четыре группы немецкой армии начали наступление.

В 1933 году канцлером Германии стал Адольф Гитлер. Его Национал-социалистическая партия получила всю полноту власти в стране, идея расширения жизненного пространства для немцев стала доминирующей во внешней политике нацистов. В 1936 году в нарушение Версальского договора и Локарнских соглашений немецкие войска заняли Рейнскую область, в 1938 году присоединили Австрию, которая стала одной из земель Германской империи, в 1939 году оккупировали и расчленили Чехословакию.

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Все попытки Британии и Франции прекратить деятельность Гитлера оказались напрасными. Ни одна из этих агрессий не встретила серьезного противодействия со стороны мировых держав и 5 января 1939 году Германия заявила о претензии на "вольный город" Данциг. 23 марта заставила Литву передать ей Клайпедский край, а 1 сентября того же года напала на Польшу, что стало началом Второй Мировой войны. Для нейтрализации возможного вмешательства СССР, 23 августа 1939 года Германия подписала с ним пакт о ненападении и секретный протокол по переделу польской территории. 17 сентября 1939 году советские войска начали оккупацию Польши и за 12 дней практически без боев вышли на Западный Буг и Сан. На следующий день между СССР и Германией был подписан Договор о дружбе и границах, который вычеркнул Польшу с карты Европы.

В 1940 году Германия захватила Данию, Норвегию, Бельгию, Люксембург и Нидерланды. 22 июня капитуювала Франция и ровно через месяц началась разработка плана "Барбаросса" - стремительной наступательной операции с участием Румынии и Финляндии против СССР для захвата ее европейской части до линии Архангельск - Астрахань. По замыслу это должно заставить Великобританию, единственную страну, которая не только не капитулировала, но и вела активные боевые действия, признать гегемонию Германии в Европе.

22 июня 1941 году в 3 часа 15 мин. после артиллерийской и авиационной подготовки немецкие войска перешли границу СССР. Через 45 мин. министр иностранных дел Германии Иоахим Риббентроп вручил советскому послу в Берлине ноту об объявлении войны, а через 1,5 ч. немецкий посол в Москве сделал аналогичное заявление министру иностранных дел Вячеславу Молотову. В тот же день войну СССР объявили Италия и Румыния, в следующем - Словакия, 25 июня - Финляндия, а 27 июня - Венгрия.

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До 1 декабря 1941 года немецкие войска продвинулись вглубь территории СССР на 800-1,2 км и захватили Прибалтику, Молдавию, Белоруссию, Украину и значительную часть России. Низкая боеспособность и неготовность Красной армии к войне, игнорирование Сталиным предупреждений разведывательных служб о плане германского вторжения привели к потере Советским Союзом важных сырьевых, производственных и продовольственных районов, смерти миллионов гражданских, а наступление врага удалось остановить только на линии Ленинград - Москва - Ростов-на Дону.

8 сентября 1941 года было полностью окружено Ленинград, блокада которого была ликвидирована 27 января 1944 года. 15 октября началась битва за Москву, с которой были эвакуированы государственные, политические, военные и дипломатические органы. Она закончилась 7 января 1942 года, когда немецкие войска отбросили на 100-250 км. 12 сентября 1942 года немецкие войска подошли вплотную к Сталинграду, битва завершилась 2 февраля 1943 года победой Красной армии. Это кардинально изменило ход Великой Отечественной войны и Второй мировой в целом. Переломным моментом стала Орловско-Курская битва летом 1943 года.

Вторая мировая война длилась 2194 дней. Военные действия происходили на территориях 40 стран мира. Война началась 1 сентября 1939 года и продолжалась до 2 сентября 1945-го, то есть шесть лет и один день. Во Второй мировой войне участвовали более 60 стран, в которых проживало 80% всего населения планеты. Официально Вторая мировая не завершена до сих пор. Россия и Япония так и не подписали мирный договор.