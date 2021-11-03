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четверг, 04 ноября 2021 09:15

"Нам нужно жить ментальностью и логикой победы". Самое интересное в журнале "Країна"

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"На Западе все сильнее доминирует мнение, что наши реформы зашли в тупик. Мол, мы больше заинтересованы в процессе, а не в результатах, которые изменят Украину. Это отношение нужно изменить, чтобы к нам массово зашел иностранный бизнес. Есть много задач. С обеих сторон нужны стратегическое видение и политическая воля, желательно, чтобы мы еще и говорили на одном языке, - говорит журналу "Країна" дипломат Павел Климкин.

– Всегда предостерегаю от "измены или победы". Мол, если нам не дают членства в Евросоюзе, идем в Пекин или Дели. Это опасная тенденция. Наши партнеры не просты, но они союзники, в отличие от врага – РФ. Можно быть независимой страной и двигаться в ЕС и НАТО, но нельзя быть самостоятельной и идти в Россию или Китай".

 

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Подробности читайте в "Країні" от 4 ноября 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal..

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Дата
04
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