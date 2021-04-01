Налогов будет меньше в 5 раз - когда презентуют "Действие City"

"Действие City" - первая в мире виртуальная бизнес-страна. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Налоговую систему для ІТ-отрасли "Действие City" презентуют 5 апреля 2021 года.

Украинцам расскажут о концепции виртуальной бизнес-страны "Действие City" и ее преимущества, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"5 апреля Минцифра представляет лучшую налоговую систему в мире - "Действие City", - пишет Федоров.

Министр покажет новую систему вместе со своим заместителем по вопросам развития IT Александром Борняковим.

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"Стартаперы, диджитал-маркетологи, специалисты по edtech, киберспорта и все с ІТ и креативной индустрии, которые будут работать в компаниях-резидентах "Действие City", смогут платить в 5 раз меньше налогов и быть защищенными от "маски-шоу", - подчеркнул он.

О разработке проекта объявили еще в начале июня прошлого года. "Действие City" - первая в мире виртуальная бизнес-страна. Во время спецрежима будут действовать: НДФЛ - 5% вместо 18%; военный сбор - 1,5%; ЕСВ - 22% от МЗП; налог на выведен капитал - 9% вместо налога на прибыль (18%).