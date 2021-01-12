Налегайте на авокадо и гранаты - астрологиня сделала медицинский прогноз на неделю

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1386
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2232
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 1017
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3843
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2556
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 585
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4860
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 972
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
6
6
5
5
10
&quot;Государство возвращает часть ипотеки&quot; - украинка о жилье в Словакии
"Государство возвращает часть ипотеки" - украинка о жилье в Словакии
Военного прокурора поймали на взятке
Военного прокурора поймали на взятке
Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы
Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы
Ведущая Хвостова экстремально полетала в долине Рейна
Ведущая Хвостова экстремально полетала в долине Рейна
Украинцы высмеяли ограничения в торговле во время жесткого карантина
Украинцы высмеяли ограничения в торговле во время жесткого карантина
Видео
Все видео
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Создали необычную "автомобильную" елку
Создали необычную "автомобильную" елку
Интервью
1/5
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 243
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 333
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8586
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5751
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1080
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
вторник, 12 января 2021 10:42

Налегайте на авокадо и гранаты - астрологиня сделала медицинский прогноз на неделю

  Комментировать
Налегайте на авокадо и гранаты - астрологиня сделала медицинский прогноз на неделю
Нельзя экспериментировать с новыми диетами. Еда хуже будет усваиваться. Фото: pixabay.com

С 11 по 17 января будут возникать проблемы с памятью. Поэтому важную информацию лучше записывать. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Ешьте больше зелени, - говорит астрологиня. - Налегайте на авокадо и гранаты. Нельзя экспериментировать с новыми диетами. Еда хуже будет усваиваться. Голодать опасно. Пейте много чистой воды. Проведите профилактику легочных заболеваний. Начните утро с дыхательной гимнастики. Хорошо проветривайте квартиру или дом".

Овен

Обостряются болезни щитовидной железы. Повышается внутренняя тревожность. Попейте успокоительное. Уменьшайте физические нагрузки.

Телец

Уделите больше внимания личной гигиене. Хорошо мойте руки после пребывания на улице. Берегитесь заболевания вирусным гепатитом.

Близнецы

Держите ноги в тепле. Не провоцируйте появления простуды и насморка. Больным циститом стоит следить за самочувствием.

Рак

Следите за работой сердца. Больных может беспокоить одышка. Здоровым людям следует снизить интенсивность занятий в тренажерном зале.

Лев

Повышается чувствительность к фармпрепаратам. Снижайте привычную дозу приема. Откажитесь от употребления алкогольных напитков.

Дева

Поддерживайте свой иммунитет. Хорошо проветривайте свой дом. Не стоит посещать больных гриппом знакомых. Организм плохо будет противостоять нападению вирусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потеря голоса, головокружение и мигрень: кому следует быть особенно осторожным

Весы

Берегите горло от простуды. Меньше разговаривайте на улице. Можно потерять голос.

Скорпион

Будьте осторожны с приемом биологически активных добавок к пище. Внимательно читайте инструкцию. Остерегайтесь подделок.

Стрелец

Будет наблюдаться общая слабость организма. Не стоит принимать тонизирующих препаратов. Попробуйте хорошо выспаться за эти дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Время накануне новолуния - что магического нам готовит 12 января

Козерог

Возможны спазматические сужение желчегонных протоков. Могут возникать симптомы отравления. Перейдите на диетическое питание. Примите теплую ванну.

Водолей

Ухудшается мозговое кровоснабжение. Не засиживайтесь долго на одном месте. Больше двигайтесь.

Рыбы

Готовьте блюда из свежих продуктов. Не покупайте пирожков на улице. Система пищеварения может пострадать от некачественной пищи.

Астрологиня назвала знаки, которым будет больше везти на этой неделе. К ее советам стоит прислушаться.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Налегайте на авокадо и гранаты - астрологиня сделала медицинский прогноз на неделю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
января

Начались массовые аресты

Установили рекорд скорости для автомобиля

Запретили клонирование людей

Землетрясение забрало жизни более 220 тыс. человек

Две страны решили объединиться в одну

Задержали подозреваемого в убийстве добровольца

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 27226
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 16326
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 14230
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 11601
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 11394
Общество
Потеря голоса, головокружение и мигрень: кому следует быть особенно осторожным
Потеря голоса, головокружение и мигрень: кому следует быть особенно осторожным
 Просмотров: 288
Филарет высказался о закрытии церквей на карантин и причинах пандемии
Филарет высказался о закрытии церквей на карантин и причинах пандемии Просмотров: 207
Где в Украине больше всего инфицированных коронавирусом
Где в Украине больше всего инфицированных коронавирусом Просмотров: 666
Где сегодня поснежит
Где сегодня поснежит Просмотров: 234
Зеленский указом повысил зарплаты работникам лабораторий
Зеленский указом повысил зарплаты работникам лабораторий Просмотров: 432
Больше всего комментируют
8
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
6
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
3
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
Голосов: 54781
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть