"Наконец мы соединились": Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев

Режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов сообщил, что из оккупированного Крыма перевез в Киев маму Людмилу Сенцову и сына Владислава.

Фото себя с родными Сенцов выложил в Facebook.

"Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын", - написал Олег.

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По его словам, решить вопрос с переездом сына Владислава было труднее всего, потому что бывшая жена не хотела его отпускать.

"Она, кстати, этническая украинка, родилась на Ивано-Франковщине, но приняла аннексию Крыма. Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украину ему хватило чтобы эта пелена спала", - отметил режиссер.

Сенцов рассказал, что Влад пошел в обычную киевскую школу с инклюзивным обучением (у сына режиссера диагностировали аутизм).

Украинский режиссер Олег Сенцов стал на учет в военкомат. "Так как я сейчас почти киевлянин, пошел и встал на воинский учет. Теперь я солдат запаса и если что...Военкоматы конечно поражают своей обшарпанность, но люди внутри очень хорошие", - написал Сенцов. Недавно Олег Сенцов вручили премию имени Сахарова в Европейском парламенте. Церемония награждения состоялась в зале заседаний ЕП во французском Страсбурге.