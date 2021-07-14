Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото

Фото: mirovich.media

В Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор живут люди. Их называют самоселами.

Это люди, которые через определенные причины вернулся в зону после эвакуации 1986-1990 годов, пишет на Livejournal белорусский блогер Максим Мировича.

"Причины у всех разные, но в то же время общие. Кто-то не смог прижиться в новом окружении, кому-то просто трудно жить в городской среде. А у кого и вовсе нет никакого другого жилья - и все эти люди вернулись назад в брошенные дома зоны отчуждения, чтобы жить среди теней прошлого", - пишет Мировича.

Быт этих людей прост. Главным источником существования является приусадебное хозяйство. Они держат гусей, кур, иногда коз и другой мелкий скот. Те, кто помоложе и еще в силах - собирают ягоды, грибы, ходят на рыбалку и иногда на охоту. Раз в 50 дней в деревню приезжает автолавка Ивановского райпотребсоюза, которая привозит продукты и товары повседневного спроса: лампочки, батарейки, моющие средства, зубную пасту и прочее. Можно делать предварительные заказы.

Также самоселов немного поддерживает администрация Иванковского района и администрация зоны отчуждения. Помогают с ремонтом домов, с наблюдением за престарелыми, следят за исправностью линий электропередач, поставляющих газ в баллонах, помогают с обслуживанием колодцев и поставками дров. В большие религиозные праздники организуют автобусные поездки в церковь в Чернобыле. Пенсию многим самоселов привозят прямо в зону.

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С каждым годом самоселов становится все меньше. По данным на 2021 год в зоне отчуждения в статусе самоселов проживали 102 человека. Впрочем, в чернобыльских самоселов есть и "более молодое" поколение.

Максим Мирович побывал в селе Теремцов, что находится в Иванковском районе Чернобыльской зоны отчуждения.

"Деревня Теремцов интересная. Она находится в междуречье Днепра и Припяти в 23 километрах от города Чернобыль. В 1913 году в селе была построена церковь, уничтожена в советское время, а в доаварийный период здесь работал клуб, восьмилетняя школа, медпункт и библиотека", - рассказывает блогер.

После аварии на ЧАЭС село оказалось относительно чистым в плане радиации. Но было решено включить его в состав зоны отчуждения, так как в 4 километрах от села проходит естественная граница с Беларусью. Хотя "чистым" это место можно считать, конечно, в относительном смысле - ЧАЭС находится достаточно близко от села.

Дом, в котором живет небольшая семья самоселов - типичная полесская мазанка, крашеная известью и расписана белой и голубой краской. Дом построен из самана и, по словам жителей, отлично держит комфортную температуру и в летнюю жару, и в зимние холода.

Приусадебный участок имеет большой уклон в сторону дороги, дом расположен на самой его точке, в самой дальней от дороги участке. Участок довольно опрятный, лишнего мусора на нем нет.

Новых хозяйственных вещей в самоселов практически нет, в основном все осталось еще с доаварийных времен.

Первое помещение сразу за сенями - кухня. Такое планирование весьма часто можно увидеть в полесских домах. Два холодильника - относительно новые, изготовленные уже в XXI веке, а вот столик и плита - еще с доаварийной жизни. В левом углу кухни - угол с иконами и обязательным вышитым полотенцем. А еще в кухне установлено современное пластиковое окно.

"В первой комнате возле кухни живет Валентина Ивановна, которая переехала в зону отчуждения после аварии 1986 года. Когда-то у Валентины была своя квартира в Припяти, но после аварии это жилье осталось в навсегда заброшенном городе, и Валентина вернулась на землю своих предков - в село Теремцов", - рассказывает Мирович.

Валентина Ивановна - вовсе не простая деревенская бабушка. Она - бывший медработник припятской медсанчасти-126 и хорошо разбирается в медицине, а также следит за всеми последними новостями.

В ту же ночь на 26 апреля 1986-го Валентина Ивановна была на вахте и принимала в больнице облученных и обожженных пожарных, а также персонал Четвертого энергоблока. По словам Валентины, медработники больницы прекрасно понимали, что именно произошло с пожарными и персоналом АЭС. Поэтому сразу было принято решение избавить пациентов от крайне "грязной" одежды. Санитарки раздели пожарных и отнесли облученную одежду в подвал больницы, где она так и лежит до сих пор.

Позже Валентина Ивановна работала медработником в поселке ликвидаторов Зеленый Мыс и помогала спасать жизни и здоровья работающих там людей.

Послушать рассказы Валентины Ивановны приезжают журналисты из разных стран. В отличие от многих других самоселов, женщине повезло: она ​​живет не одна, а со своей дочерью Викой и зятем Сашей. У Вики есть даже работа в зоне отчуждения. Она ​​работает на одном из предприятий в городе Чернобыле.

Ранее Саша жил в Киеве и переехал в зону отчуждения к жене Вике. По словам Саши, жизнь здесь по сравнению с Киевом просто замечательная.

"Там я старел ежедневно, а здесь я молодею" - описывает Саша жизни в зоне отчуждения.

В Чернобыльской зоне отчуждения нашли озеро почти идеальной круглой формы. Оно находится на территории заповедника. Озеро заметили во время облета прошлогодних пожаров. Этот участок ранее не исследовали.