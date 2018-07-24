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вторник, 24 июля 2018 23:25

Найем предложил помощь хулигану, который сломал ему челюсть

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Найем предложил помощь хулигану, который сломал ему челюсть
Магомед-Амин Саитов сбежал в Азербайджан. Фото: ТСН

Народный депутат Мустафа Найем вместе со своими адвокатами готов помочь Магомеду-Амину Саитову вернуться из Азербайджана в Украину.

Об этом сообщил сам Мустафа Найем.

Напомним, что Саитова подозревают в избиении нардепа.

Найем отметил, что подозреваемый является гражданином Украины и, несмотря на решение властей Азербайджана, может самостоятельно обратиться в посольство Украины в Баку с просьбой вернуть его в Киев.

"Я и мои адвокаты готовы предоставить подозреваемому всю необходимую юридическую помощь, чтобы выйти из этой унизительной ситуации с честью и вернуться в Украину в рамках процедуры упрощенной экстрадиции. Всю эту помощь мы готовы предоставить БЕСПЛАТНО, в любое удобное время и необходимом объеме. Мои контакты и контакты моих адвокатов есть в публичном доступе", - подчеркнул нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Азербайджан отказался выдавать подозреваемого в избиении Найема

Ранее Азербайджан отказал в экстрадиции Магомеда-Амина Саитова.

Адвокат Саитова заявил, что его клиент готов сам вернуться из Азербайджана в Украину после того как спадет "истерия" вокруг дела.

2 мая Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема, объявили в розыск.

5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что он задержан в Азербайджане, начаты экстрадиционные процедуры.

30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником кофликты с группой лиц, в результате чего получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

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