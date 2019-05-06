Надвигается новый циклон: какую погоду ожидать

Еще больше дождей принесет украинцам 7 мая циклон Xerxes.
Сильные осадки местами будут в западных областях, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
В прикарпатских районах местами возможен мокрый снег. В восточной части Украины удержится сухая солнечная погода.
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На западе будет наиболее холодно, всего +5+12 градусов, в Карпатах — +1+5 градусов.
На востоке - тепло, днем +20+26 градусов. На остальной территории +12+18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов.
Ветер северо-западный, порывистый. На востоке Украины направление ветра - юго-восточное и мягкое.
В Киеве вторник будет с дождями и порывистым ветром - нужны зонты, обувь, высокие воротники.
Температура воздуха в столице в ближайшую ночь +10+12 градусов, завтра днем +15 + 17 градусов.
Качели с градусами будут продолжаться: в Киеве 8 мая похолодает до + 10+13, 9 мая потеплеет до +15+17.
6 мая погода будет дождливой почти во всех областях Украины. Осадков не ожидается в южных и восточных регионах.Средняя температура по Украине — +20.
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