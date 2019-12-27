"Надо снизить налоговое давление на бизнес" - как Украина может привлечь инвестиции

Судебная система - отражение ситуации в обществе. Должен быть запрос на справедливость. Фото: Минфин

Украина очень нуждается экономических реформ. Еще многое не сделано.

Об этом Gazeta.ua говорит экономист Борис Кушнирук.

"Нам нужна земельная реформа. Но та модель, которую предлагает правительство сейчас, предполагает консервацию сырьевого статуса аграрного сектора", - считает эксперт.

Еще надо провести налоговую реформу, отмечает он.

"Сейчас в мире происходит экономическая борьба между территориями. Конкурируют за инвестиции. Мол, интересная какая-то территория, чтобы там жить и создавать бизнес. В этом контексте должны осознать, что мы до сих пор является слаборазвитой страной. Мы не можем предложить очень качественную и надежную правовую систему . Ее не сформировать за два дня. Судебная система - отражение ситуации в обществе. Должен быть запрос на справедливость. Его формирует средний класс, который почти отсутствует в Украине. Поэтому как предпосылку правового государства, мы должны вырастить этот слой людей, требующих справедливости. Единственное, что сейчас можем для этого сделать - максимально уменьшить налоговое давление на бизнес. Тогда людям будет выгодно оставаться в Украине, инвестировать здесь средства. Именно поэтому налог на прибыль нужно заменить сбором на выведен капитал. Нужно создать чуть ли не оффшорный режим в государстве", - добавляет Борис Кушнирук.

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27 декабря доллар впервые за несколько месяцев начал дорожать.