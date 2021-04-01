Надо подготовиться к полномасштабному наступлению - эксперт

Олег Саакян: "Россия может легализовать свои войска как миротворцев". Фото: Gazeta.ua

Какой будет тактика Россия в ближайшее время и перерастет ли обострение на Донбассе в широкомасштабную войну, рассказал Gazeta.ua политолог Олег Саакян.

Россия отказалась от предложения украинской делегации в ТКГ о возобновлении с 1 апреля режима тишины на Донбассе. Почему, по вашему мнению?

Первая причина – это саботаж самого переговорного процесса. Россия внедряет целый комплекс мер, чтобы маргинализировать переговорный формат, саботировать Минск и Нормандию – через срывы заседаний и выдвижение неприемлемых требований. Второе – это элемент давления и принуждения к переговорам с оккупационными администрациями Донеччины и Луганщины. Таким образом Москва отказывается сама поставить подпись и выставляет оккупированные территории – чтобы соглашения подписывали с ними. Третья – продвижение как программы-минимум прецедента признания подписей Донецка и Луганска для перезапуска СЦКК без участия России, но при участии представителей ОРДЛО. Глобальная же цель РФ – изменение статуса конфликта с межгосударственного на внутренний украинский.

Как будет действовать Россия в ближайшее время? Прибегнет к эскалации?

Вероятно да. Нам следует ожидать провокаций и обстрелов на линии фронта. Дестабилизировать ситуацию в долгосрочной перспективе Россия скорее всего не станет – стратегически это для нее невыгодно. Новое обострение повлечет за собой санкции, проблемы с "Северным потоком". Но осуществление отдельных провокаций с целью прощупывания возможной реакции США стоит ожидать. Вероятен сценарий "легализации" оккупационных корпусов в виде миротворцев на востоке Украины. Суть его такова – провокация на линии фронта с имитацией наступления со стороны Украины. Возобновляются полномасштабные боевые действия. В свете этого Россия принимает решение о помощи из-за введения миротворцев и таким образом легализирует присутствие своих войск как "голубых касок". Этот сценарий рассчитан на шантаж западных стран, которые не заинтересованы в активизации боевых действий.

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Как Украина должна реагировать на эти действия?

Во-первых, мы должны быть готовы к полномасштабной эскалации конфликта. Состоится она или нет – зависит от уровня готовности Украины. Во-вторых – поддерживать тесные контакты с нашими западными партнерами и совместно искать новые инструменты давления на Россию. В-третьих – создать механизм активного привлечения санкций и их усиления в зависимости от действий РФ. То есть прогнозировать те шаги, которые могут быть осуществлены российской стороной, и расставлять красные флажки с возможным наказанием за это. Например, недавнее открытие в Донецке российской партийной ячейки уже сейчас должно сопровождаться пониманием того, какие последствия это будет иметь. То есть любое противоправное действие со стороны России должно сразу подпадать под соответствующие санкции.

Россия не поддержала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука восстановить режим прекращения огня на Донбассе.