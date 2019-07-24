Надо и дальше провоцировать россиян - Сергей Гармаш

Журналист Сергей Гармаш: Кремль показал, что компромиссов не будет Фото: Сергей Старостенко

Владимир Зеленский строил свою президентскую кампанию на том, что надо остановить войну.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналист Сергей Гармаш.

"Он пытается вывести Россию на диалог и прямые переговоры. Если удастся, можно будет считать это дипломатической победой. Тогда Россия признает себя стороной конфликта. Когда Зеленский в своем видеообращении предложил Путину поговорить с участием мировых лидеров, то, видимо, долго думал, что это значит. Пресс-секретарь российского президента Песков даже не смог прокомментировать заявление. Поэтому надо и дальше провоцировать россиян. Сможем увидеть их сильные и слабые стороны", - говорит журналист.

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"Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донбасса. Это формирование новой реальности для Зеленского. Кремль показал, что компромиссов не будет ", - говорит Гармаш.

Полное интервью с Сергеем Гармашем читайте в журнале "Країна" от 25 июня.