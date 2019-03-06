"Надо будет дать кому-то по морде - мы это сделаем" - "Нацдружины" о предстоящих президентских выборах

Также в нацдружинах сказали, что применение силы не коснется членов комиссий. Фото: azov.press

Наблюдатели от ультраправой ОО "Национальные жены" планируют применять силу в случае фальсификаций на выборах президента Украины 31 марта.

Об этом сказал пресс-секретарь организации Игорь Вдовин, передает Радио Свобода.

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"Если за справедливость надо будет дать кому-то по морде - мы это сделаем, не мешкая", - заявил командир ОО Игорь Михайленко.

"Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир", - добавил пресс-секретарь.

Вдовин уточнил, что подобные возможные действия будут касаться не членов комиссий, а "случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней, подводить на избирательные участки агитаторов".

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что попытки силового вмешательства дружинников или других формирований в процесс выборов президента будут жестко остановлены. "Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Национальной полиции. Это постулат, который не подлежит обсуждению. Ни" Национальные жены ", ни любая другая организация не может и не будет определять ситуацию силовым методом", - заявил глава МВД. - Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и, при необходимости, жестко пресекаться. Прошу всех, кто постулирует свою заинтересованность в прозрачности и честности выборов, использовать только законные ненасильственные методы ".