Надо больше работать, а не читать мотивирующие книги - Ярославский от том, как стать миллионером

Известный украинский бизнесмен из топ-десятки Forbes Ukraine Александр Ярославский не читает книг в духе "Как стать миллионером", а предпочитает произведения классической литературы и общение с людьми, у которых есть чему поучиться.

Об этом он поделился в откровенной беседе с ведущими YouTube-канала Football Hub журналистами Игорем Цыганыком и Александрой Лободой.

"Я не читаю книг "Как стать миллионером". Лучше им просто стать, а для этого нужно просто побольше работать", — сказал владелец группы DCH. "Конечно, я читаю книги, но это не книги "Как стать миллионером". Я стараюсь общаться с умными людьми и брать у них лучшее. Всегда прислушиваюсь к мнению людей, у которых можно чему-то поучиться", — продолжил Ярославский, один из наиболее известных в Украине и мире украинских бизнесменов, среди партнеров которого представители династии Ротшильдов и международные финансовые институты.

"На меня произвела очень большое впечатление трилогия Драйзера "Финансист", "Титан" и "Стоик". А вообще люблю О'Генри, Чехова, Толстого…", — сказал также бизнесмен в ответ на вопрос о том, какие книги изменили его взгляды на жизнь.

Ранее в интервью для Forbes Ukraine, Ярославский на вопрос о своих настольных книгах назвал бессмертные творения сатириков Ильфа и Петрова "12 стульев" и "Золотой теленок", отметив: "Только книги не на столе, а в памяти". В одном из других интервью он также упоминал в числе значимых для себя книг "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд.