Надежда есть: украинцам в Греции могут уменьшить шокирующий срок заключения

Мужчинам могут уменьшить срок заключения. Фото: "Слидство.Инфо"

Могут уменьшить срок заключения украинцам, которых в Греции осудили за перевозку нелегальных мигрантов.

Заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что адвокат готовит апелляцию на решение суда. Украинцев Сергея Шваюка и Петра Литвинчука осудили на 180 лет, передает "Украинская правда".

Верхней границей санкции за такое правонарушение является 25 лет.

"Цифры, выше, чем 25 - морально-пропагандистские или превентивные", - считает Кирилич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невидимые: кем работают украинцы в Польше

Анализ приговора показал, что суд впервые за последние 3 года применил наименьший коэффициент - 6 лет за каждого перевезенного нелегального мигранта.

"Есть основания надеяться, что 6 лет за каждого будет уменьшен до 5-и, а это значит переквалификацию статьи на 1/5 или 1/3 срока общего отбытия срока наказания и - освобождение, возможно, через непродолжительный промежуток времени", - отметил представитель МИД.

Двух украинских моряков Сергея Шваюка и Петра Литвинчука в Греции приговорили к 180 годам тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов. Мать моряка Литвинчука говорит, что перевозить мигрантов моряков заставили работодатели, украинцы ехали работать помощниками капитана на прогулочной яхте. Вооруженные люди угрожали украинцам физической расправой.