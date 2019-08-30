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пятница, 30 августа 2019 08:47

"Надеемся, сегодня" - Данилюк об обмене украинскими пленными

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  Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк. Фото: politota.com.ua
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк. Фото: politota.com.ua

Секретарь СНБО Александр Данилюк надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией уже сегодня.

"Не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос", - говорит Данилюк в аэропорту "Борисполь", где собрались журналисты в ожидании обмена, передает Общественное.

На вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, он ответил "Надеемся".

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Ночью 30 августа сотрудница Верховной Рады Анна Ісламова сообщила, что между Украиной и Ро состоялся обмен пленных и политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб и военнопленные моряки возвращаются в Украину. Ее публикацию в Facebook распространил новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. В то же время никакого официального подтверждения от украинской и российской власти, адвокатов и родственников заключенных до сих пор не было.

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Дата
30
августа

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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