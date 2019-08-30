"Надеемся, сегодня" - Данилюк об обмене украинскими пленными

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк. Фото: politota.com.ua

Секретарь СНБО Александр Данилюк надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией уже сегодня.

"Не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос", - говорит Данилюк в аэропорту "Борисполь", где собрались журналисты в ожидании обмена, передает Общественное.

На вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, он ответил "Надеемся".

Олександр Данилюк в аеропорті "Київ" про можливе повернення українських політв'язнів з Росії — каже, що сподівається на це найближчим часом, але коментуватиме лише тоді, коли це трапиться pic.twitter.com/IrE8uixGO0 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 августа 2019 г.

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Ночью 30 августа сотрудница Верховной Рады Анна Ісламова сообщила, что между Украиной и Ро состоялся обмен пленных и политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб и военнопленные моряки возвращаются в Украину. Ее публикацию в Facebook распространил новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. В то же время никакого официального подтверждения от украинской и российской власти, адвокатов и родственников заключенных до сих пор не было.