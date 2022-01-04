Над замерзшей рекой увидели редкое явление

В Хмельницком накануне зафиксировали радугу над замерзшей рекой Южный Буг.
Об этом сообщает местный сайт podillyanews.com.
"Редкое как для зимы явление увидели хмельничане над Южным Бугом. Радуга перекинулась с берега на берег, соединив центр города и Заречье ярким мостиком", – говорится в сообщении.
В науке этот оптический феномен известен как гало. Его вызывает дисперсия света в кристаллах льда. Для появления гало зимой должно быть яркое солнце, крепкие морозы и высокая влажность.
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Гало появляется с тонкими перистыми облаками на небе. Их было много над Хмельницким.
Всемирная метеорологическая организация признала новым температурным рекордом Арктики температуру воздуха +38°C. Температуру, которая больше характерна для Средиземного моря, чем для Арктики, зафиксировали в российском городе Верхоянск 20 июня 2020-го.
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