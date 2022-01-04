Над замерзшей рекой увидели редкое явление

В Хмельницком зимой видели радугу. Фото: podillyanews.com

В Хмельницком накануне зафиксировали радугу над замерзшей рекой Южный Буг.

Об этом сообщает местный сайт podillyanews.com.

"Редкое как для зимы явление увидели хмельничане над Южным Бугом. Радуга перекинулась с берега на берег, соединив центр города и Заречье ярким мостиком", – говорится в сообщении.

В науке этот оптический феномен известен как гало. Его вызывает дисперсия света в кристаллах льда. Для появления гало зимой должно быть яркое солнце, крепкие морозы и высокая влажность.

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Гало появляется с тонкими перистыми облаками на небе. Их было много над Хмельницким.

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