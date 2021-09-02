Нацсовет оштрафовал канал "Наш" за язык вражды в выступлении Лукаш

Лукаш в эфире распространяла язык вражды. Фото: УП

Национальный совет по вопросам телерадиовещания оштрафовал телеканал "Наш" за язык вражды.

Разжигание вражды и ненависти обнаружили в выступлении бывшего министра юстиции Елены Лукаш 27 и 28 апреля, сообщает Нацсовет.

Канал оштрафовали на 119 544,75 грн. Нацсовет обратился в суд об аннулировании лицензии канала за системное нарушение законодательных норм по распространению языка вражды и неустранение нарушений после применения двух предыдущих санкций.

Лукаш говорила, что нынешняя власть Украины и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей. Ответственность за ведение боевых действий возлагает на руководство Украины, а не России.

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"Лукаш навязывает зрителям мысль, распространяемую российской пропагандой, что в Украине процветает фашизм", - сообщили в Нацсовете.

Работники телеканала не пытались сбалансировать односторонность и предвзятость позиции.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала "Интер". Соответствующее решение было принято на заседании 12 августа. Регулятор обнаружил: в эфире телеканала транслируют фильмы с русскими актерами.