Нацсовет не может предупредить прогандистський телемост

Нацсовет отреагировала телемост NewsOne. Фото из открытых источников.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сможет отреагировать на нарушение закона украинскими лицензиатами, которие будут транслировать телемост российских пропагандистов, только по факту таких нарушений.

"Нацсовет имеет право реагировать исключительно на факт. Сегодня у нас есть только сообщение в соцсетях, ролик, распространенный российским телевидением и сообщения на сайте канала. Но Нацсовет может реагировать на распространение информации исключительно в эфире телеканала", - говорит первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Провайдерам грозит штраф в размере 25% стоимости лицензии провайдера за трансляцию телемоста с телеканалом "Россия 24". Украинским телеканалам - санкции за нарушение отраслевого законодательства, передает Интерфакс-Украина.

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"Украинское законодательство предусматривает штрафные санкции для тех, кто распространяет этот сигнал, для провайдеров, о чем им напоминаем. К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил", - комментирует Герасимьюк.

Запрашивать у телеканала информацию о запланированном эфир Нацсовет не имеет права, так как это может трактоваться как цензура.

"Хочу надеяться на то, что журналисты не станут осуществлять профессиональное самоубийство и обслуживать циничных политиков", - заявила она.

7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne. Его планируют провести 12 июля.