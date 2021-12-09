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четверг, 09 декабря 2021 09:59

Нацсовет будет проверять телеканал, владельцем которого стал Шуфрич

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Нацсовет будет проверять телеканал, владельцем которого стал Шуфрич
Нацсовет будет проверять "Перший незалежний". Фото: facebook.com/Пресс служба Нестора Шуфрича

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию назначил дополнительную выездную проверку канала "Перший незалежний".

Среди его владельцев теперь есть народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, сообщается на сайте Нацсовета.

"Национальный совет выявил новые факты, требующие дополнительного изучения. На время проведения проверки лицензиат не сообщил регулятору об изменении конечного бенефициарного владельца, которым, в частности, стал народный депутат Нестор Шуфрич. Также в компании произошли изменения в перечне связанных лиц и распределении долей владения компанией. В связи с этим на заседании 8 декабря Национальный совет решил назначить лицензиату дополнительную проверку", - говорится в сообщении.

16 сентября Нацсовет назначил "Першому незалежному" внеплановую проверку. Канал подал данные только о 99% собственности медиа.

Канал сообщил, что владельцем является ООО "Медіахолдинг новини". Этой компанией по 1% владеет 99 физических лиц. 98 из них передали свои доли уставного капитала в единоличное управление Диане Панченко. Она является одним из совладельцев ООО "Медіахолдинг новини" с долей 1% и определена его конечным бенефициарным владельцем.

Нацсовет узнал, что на общем собрании участников компании Панченко принимал решение единолично.

Но предоставленных лицензиатом документов недостаточно для того, чтобы полноценно проанализировать влияние решений Панченко на хозяйственную деятельность.

"Сравнивая цель деятельности ООО "Тайм медіа", указанную в его уставе, с объемом договоров, которые должны быть заключены на основании протоколов, также невозможно сделать вывод о ее влиянии в целом на эту сферу", - говорится в сообщении.

24 сентября 2021 года у ООО "Медіахолдинг новини" сменился владелец. Эта информация стала известна регулятору из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. При проверке лицензиат не сообщал об изменениях в структуре собственности.

"Из открытых источников Национальный совет узнал, что теперь компанией ООО "Медіахолдинг новини" владеют не 99, а 40 физических лиц с долей 1% и одно физическое лицо с долей 60%. Больший процент собственности, по данным регулятора, принадлежит новому конечному бенефициарному владельцу ООО "Медіахолдинг новини" - народному депутату Украины Нестору Шуфричу", - говорится в сообщении.

В Нацсовете говорят, что у Шуфрича потенциальный конфликт интересов.

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"Поскольку народный депутат имеет частный интерес в сфере, в которой выполняет свои служебные или представительские полномочия, это может влиять на объективность или беспристрастность принятых им решений или на совершение или несовершение действий при выполнении указанных полномочий", - отметили в регуляторе.

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук благодаря другому нардепу Нестору Шуфричу приобрел новый телеканал. До приобретения Шуфричем этого телеканала он получил от Нацсовета лицензию на вещание спутником и кабелем. Теперь "Перший незалежний" и UkrLive объединяются и на базе телеканала UkrLive "Перший незалежний" начинает выходить на телевидение.

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09
декабря

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