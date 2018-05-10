Националисты потолкались с полицейскими под имением Левочкина

Националисты приехали к имению лидера "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина в поселке Козин Киевской области.

Активисты из "С14", "Национального корпуса", "Свободы" и "Карпатской Сечи" требуют от Левочкина изменить пророссийскую риторику.

Имение охраняют около 50 полицейских, сообщает корреспондент Gazeta.ua

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Активисты заявили, что они хотят пройти к реке Козинка. Полицейские им помешали, возникла потасовка.

Полицейские после нескольких минут противостояния отступили.

В Киеве около 100 активистов пикетировали здание телеканала "Интер", требуя отменить трансляцию концерта в честь 9 мая. На месте находится 150 правоохранителей.