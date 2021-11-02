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вторник, 02 ноября 2021 18:14

Начнут с Харькова: будут забирать авто у любителей скорости, которые не платят штафы

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Начнут с Харькова: будут забирать авто у любителей скорости, которые не платят штафы
16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет светофора на большой скорости и столкнулся с авто Chevrolet. Водитель последнего 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Фото: hk.npu.gov.ua

Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства у водителей-должников, не уплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских дорогах.

Толчком к такой радикальной позиции Минюста стали резонансные ДТП в Харькове, сообщил заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко в комментарии изданию Borg.Expert, цитирует Минюст.

По предварительным данным Нацполиции, там скорость автомобилей нарушителей превышала отметку в 180 км/ч. Поэтому изъятие авто водителей-должников, превышающих скорость в городах, начнется именно с Харькова.

Затем эту инициативу реализуют в Киеве, потом и по всей Украине. Пока условной "цифрой реагирования" выбрали превышение скорости в 150 км/ч.

"Коллеги из МВД систематизировали определенную информацию о нарушителях, которые значительно превышают скорость (речь идет именно о стиле езды в городах, а не на автодорогах). Как и прогнозировали, этими нарушителями являются одни и те же люди.

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Поэтому в Минюсте решили приобщиться к наведению порядка на дорогах, поскольку, как оказалось, любители быстрой езды не любят платить штрафы за такие нарушения. Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, он должен за это отвечать. Особенно при условии, что он не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы за превышения. Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности других граждан", - говорит Гайченко.

Исполнительная служба при наличии законных оснований будет инициировать и с МВД изымать за долги автомобили "скоростных" нарушителей.

В Харькове таких "системных" нарушителей скоростного режима езды насчитывают до 10 человек, по данным журналистов. В Киеве - до 30. Всего по Украине - около 150 водителей.

26 октября в Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля получили травмы.

18 октября 2017 года в Харькове студентка 20-летняя Елена Зайцева за рулем Lexus влетела на скорости в Volkswagen Touareg бизнесмена Геннадия Дронова. От удара ее авто отбросило в толпу. Шесть человек погибли, пятеро покалечены.

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