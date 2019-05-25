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вторник, 28 мая 2019 07:00

Начатые во вторник отношения окажутся недолговечными - астролог

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Начатые во вторник отношения окажутся недолговечными - астролог
В этот день трудно будет встретить достойную пару и завязать надежные отношения. фото: politeka.net

Все тайное 28 мая станет явным. На непорядочных людей ждет разоблачения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ведите свои финансовые дела прозрачно. Лучше отдать какую-то собственную вещь, чем забрать чужую, - говорит астролог. - Не подвергайте сомнениям высказывания авторитетных людей. Они особенно больно будут воспринимать это".

По словам астролога, в этот день трудно будет встретить достойную пару и завязать надежные отношения.

"Во вторник не пора искать своей судьбы. Начатые сейчас отношения недолговечны. Так же бесперспективными будут и запущены в этот день проекты. Уделите больше времени водным процедурам. Они помогут расслабиться и снять усталость после рабочего дня", - говорит Елена Максимова.

Предлагаем Вашему вниманию прогноз астролога на 28 мая.

Овен

Не позволяйте себе лениться. Обеспечить достаточный уровень прибыли можно будет только благодаря упорной работе. Чаще советуйтесь с любимыми. Вместе вы дойдете лучших решений.

Телец

Воспользуйтесь возможностью улучшить свое материальное положение. Все сложится в вашу пользу. Пригласите любимых в театр или на концерт. Они согласятся с благодарностью. Заводить откровенный разговор о личном не пора.

Близнецы

Вас не будут останавливать препятствия на пути к обогащению. Поэтому и результаты порадуют. Позаботьтесь о рациональном распределение заработанного. Любимые будут готовы на все ради вас. Только не на предложение остаться друзьями. Сделайте свой выбор.

Рак

Кошелек пополняться в основном из альтернативных источников заработка. Помощи от окружающих ждать не приходится. Уделите больше внимания родным. Поинтересуйтесь их проблемами. Позвоните родителям.

Лев

Не рассчитывайте на возможность спокойно заниматься своими делами. Окружающие не дадут остаться в одиночестве. Будьте готовы скорректировать вечерние планы.

Дева

Все ваши мысли будут сосредоточены на решении финансовых проблем. Может раздражать упрямство партнеров. Не стоит давать волю эмоциям. Вы и сами не спешите уступать.

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Весы

Вы не будете страдать из-за отсутствия средств. Стабильно будут поступать небольшие суммы. Партнеры будут держаться спокойно. Вам захочется страсти. Сумейте вызвать соответствующее желание в их сердцах.

Скорпион

Задержитесь на работе. Выгодные финансовые предложения поступят после захода солнца. Не делайте крупных покупок. Длительные отношения с давними партнерами могут показаться вам неинтересными. Не ищите лучших. Попробуйте оживить прежние чувства.

Стрелец

Воздержитесь от приобретения компьютеров и средств связи. Ждите на приятные сюрпризы. Количество ваших поклонников увеличится. Не давайте поводов для ревности своим супругам.

Козерог

Откроются новые финансовые перспективы. Используйте шанс перейти на более высокооплачиваемую должность. Это материально выгодный шаг. Откажитесь от алкоголя. Попробуйте завязать с плохими привычками.

Водолей

Ваш бизнес потребует дополнительных расходов. Не жалейте на это средств. Должники вовремя не вернут вам деньги. Не теряйте чувство реальности. Ваши достоинства неоспоримы для друзей. А пленить сердце любимых будет непросто.

Рыбы

Заработки принесет посредническая деятельность. Вы будете иметь доход от работы с надежными партнерами. Не покупайте обувь. Уступите сопернику. Не соревнуйтесь. Предмет вашей любви не будет отвечать взаимностью. Это будет сомнительное счастье. Нельзя делать аборт. Трудно будет остановить кровотечение. Возможны дальнейшие осложнения.

На этой неделе не стоит уходить от избранников, искать себе пару в интернете или отправляться в дальние командировки.

Автор: Gazeta.ua
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