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четверг, 22 апреля 2021 08:25

Начался сезон клещей: что делать в случае укуса

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Начался сезон клещей: что делать в случае укуса
Клещевой энцефалит часто начинается остро, с озноба и повышения температуры. Фото: pixabay.com

Клещи очень опасны весной и летом. Среди них есть пауки, способные вызвать болезнь Лайма и энцефалит.

Если укус клеща не заметить и не лечить, это может привести к инвалидности, пишет ТСН. Нужно минимум три часа, чтобы клещ впился в кожу. Самые любимые места их укуса - сгибы суставов.

"Клещ не залезет на вас, если просто валяться на траве. Они цепляются за человека только во время движения. Им надо найти место там, где выходят капилляры или где нежная кожа", – отмечает акаролог и кандидат биологических наук Игорь Небогаткин.

В Украине всего семь массовых видов клещей. Самый распространенный и опасный - шкурорез или лесной клещ. Он является носителем таких серьезных возбудителей, как пироплазмоз, энцефалит и боррелиоз, которой вызывает болезнь Лайма. В прошлом году из-за укуса клеща эту болезнь обнаружили у более 3 тыс. человек. Сосут кровь лишь самки. Почувствовать укус невозможно из-за обезболивающего, которое выделяется вместе со слюной. Паукообразные очень маленькие и легкие, но при укусе увеличиваются в 20 тыс. раз.

Если клещ все-таки укусил, необходимо осторожно удалить его, а место укуса обработать антисептиком. Следует положить его в герметичную емкость и обратиться к врачу для проведения профилактического лечения энцефалита. Если больницы поблизости нет, можно использовать специальный пинцет, продаваемый в ветаптеках. Но ни в коем случае не использовать масло, йод или спирт. После каждой прогулки по лесу следует тщательно осматривать тело.

Клещевой энцефалит часто начинается остро, с озноба и повышения температуры тела до 38-40°С. Лихорадка длится около недели. Появляются общее недомогание, резкая головная боль, тошнота и рвота, разбитость, утомляемость, нарушение сна.

Первая стадия развития болезни Лайма: отечность и покраснение в месте укуса, высыпания на коже, повышение температуры тела, головная боль, боль в суставах и мышцах, быстрая утомляемость, ломота в теле, озноб.

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Большие клещи нападают только на животных, а вот меньшие представляют угрозу для людей. В 2019 году в Украине зафиксировали 4,5 тыс. случаев болезни Лайма, 500 из них - это дети до 17 лет.

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